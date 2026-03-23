El festival Crossover convierte Donostia en capital de las series esta semana
El festival Crossover arranca hoy en San Sebastián y se celebrará hasta el sábado con una programación centrada en el mundo de las series. Esta novena edición reúne actividades para todos los públicos, combinando entretenimiento y reflexión sobre el auge del formato televisivo.
Organizado por el Departamento foral de Cultura en colaboración con Kultur Factory, el festival se desarrolla en espacios como el Convento de Santa Teresa, sede de Koldo Mitxelena Kulturunea, y Tabakalera.
Durante toda la semana, el público podrá disfrutar de entrevistas, estrenos, mesas redondas, conciertos y una fan zone, además de propuestas gastronómicas. En total, se han programado 24 sesiones, ocho de ellas en euskera, con el objetivo de acercar el fenómeno de las series desde diferentes perspectivas.
Entre los nombres destacados figura el dúo humorístico Pantomima Full, formado por Alberto Casado y Roberto Fernández, que participará en una mesa sobre series ambientadas en el mundo laboral junto a la actriz Mariona Terés. El encuentro estará moderado por la periodista Marina Such.
La diputada foral de Cultura, Goizane Álvarez, ha subrayado que el festival busca “generar espacios de encuentro y reflexión” en torno al audiovisual, además de ofrecer contenidos de calidad.
La jornada inaugural incluye también un programa especial del podcast ‘Klaketa’, dirigido por Gaizka Izagirre, con la participación de actrices como Nagore Aranburu y Fariba Sheikhan.
Además, el festival acoge la instalación artística ‘Sobreexposición’, del creador Edorta Subijana, que propone una experiencia multipantalla para reflexionar sobre el consumo actual de series.
Crossover se consolida así como un punto de encuentro entre público y profesionales, donde analizar el impacto de las series en la sociedad contemporánea sin renunciar al entretenimiento.
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