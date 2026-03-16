Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 16 de marzo de 2026:

- Premios Óscar: Una batalla tras otra, la película dirigida por Paul Thomas Anderson, ha sido la gran triunfadora en la 98ª edición de los premios Óscar al hacerse con seis premios, incluyendo mejor película, mejor dirección y mejor guion adaptado.

- Reunión en Madrid sobre la gestión de aeropuertos: Los gobiernos vasco y español se reúnen este lunes en Madrid para abordar una gestión compartida de los aeropuertos de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV)—en la actualidad, es competencia exclusiva del Gobierno español—.