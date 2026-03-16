Será noticia: Premios Óscar, reunión sobre la gestión de los aeropuertos de la CAV y elecciones municipales en Iparralde
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 16 de marzo de 2026:
- Premios Óscar: Una batalla tras otra, la película dirigida por Paul Thomas Anderson, ha sido la gran triunfadora en la 98ª edición de los premios Óscar al hacerse con seis premios, incluyendo mejor película, mejor dirección y mejor guion adaptado.
- Reunión en Madrid sobre la gestión de aeropuertos: Los gobiernos vasco y español se reúnen este lunes en Madrid para abordar una gestión compartida de los aeropuertos de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV)—en la actualidad, es competencia exclusiva del Gobierno español—.
- Elecciones municipales en Iparralde: Las elecciones municipales de Iparralde traen cambios a Lekuine, Arrosa, Aldude, Donapaleu y Senpere, entre otros. Solo 11 municipios irán a la segunda vuelta tras despejarse la incógnita en la primera vuelta en Angelu, Senpere y Getaria.
Te puede interesar
La reivindicación política no gana la batalla en los Óscar
La convulsa situación geopolítica y humana en el mundo no ocupó el centro en una ágil gala presentada por Conan O'Brien, más allá de la explicita reivindicación contra la guerra y a favor de la libertad de Palestina del actor español Javier Bardem.
Palmarés de la 98ª edición de los Óscar
'Una batalla tras otra' logró seis premios incluyendo el galardón principal de la noche, el de mejor película, y derrotó a 'Los pecadores', que con un récord de 16 nominaciones, consiguió cuatro estatuillas.
Mejores momentos de los Óscar
Los premios Óscar han dejado momentos memorables y looks rompedores. Aquí algunas muestras.
Los Óscar coronan a Paul Thomas Anderson con 'Una batalla tras otra'
La película del cineasta estadounidense ha sido la gran triunfadora de la 98ª edición de los premios Óscar, con seis premios, incluyendo los de mejor película, mejor director y mejor guion adaptado.
Fallece la actriz Gemma Cuervo a los 91 años
Nacida en Barcelona, la actriz Gemma Cuervo era muy conocida por su trayectoría en el teatro, cine y televisión.
La serie "Argi gorriak" se estrenará el 20 de marzo en la plataforma Primeran
La ácida comedia protagonizada por Itziar Ituño contiene ocho episodios de media hora. El 18 de marzo, se celebrará un preestreno de los tres primeros capítulos en el Kursaal de San Sebastián. La serie, creada por Alex Merino, Alejandra Arróspide y Alberto Gastesi, ha sido dirigida por el propio Gastesi, y el reparto está compuesto por Iñigo Gastesi, Yangxi Chen, Iñigo Rodríguez, Klara Badiola, Miren Gaztañaga, Sara Cozar, Ziyi Yang, Guiomar Puerta, Aitor Beltrán y Jon Lukas Puertas. Itziar Ituño es Elena Mugika, una actriz de doblaje que ha dejado atrás sus años más vibrantes y vive sumida en la rutina, hasta que su exmarido regresa de forma inesperada, incapacitado por un ictus y envuelto en una peligrosa amenaza de muerte.
La compositora Aranzazu Calleja recibirá el premio Fant de honor
La película "La casa del árbol", de Luis Calderon, abrirá el festival de cine fantástico de Bilbao.
La alfombra roja ya adorna los alrededores del teatro Dolby para los Óscar
En Los Ángeles siguen preparando todo para que, cuando en Euskal Herria sea la madrugada del lunes, la Academia de Hollywood entregue los premios Oscar. Conan O 'Brien será el presentador de la gala, en una noche para que "Los pecadores" ha recibido más nominaciones que ninguna otra película en la historia, dieciséis.
La instalación “Carne y arena” no se abrirá este jueves
La apertura de la travesía inmersiva de realidad virtual concebida por Alejandro González Iñárritu se encuentra “temporalmente postergada” debido a cuestiones técnicas.