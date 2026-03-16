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Será noticia: Premios Óscar, reunión sobre la gestión de los aeropuertos de la CAV y elecciones municipales en Iparralde

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Paul Thomas Anderson zuzendari onenaren Oscar saria jasotzen
Paul Thomas Anderson, director de la película 'Una batalla tras otra'. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Oscar sariak, EAEko aireportuen kudeaketari buruzko bilera Madrilen eta udal hauteskundeak Ipar Euskal Herrian
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EITB

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Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 16 de marzo de 2026:

Premios ÓscarUna batalla tras otra, la película dirigida por Paul Thomas Anderson, ha sido la gran triunfadora en la 98ª edición de los premios Óscar al hacerse con seis premios, incluyendo mejor película, mejor dirección y mejor guion adaptado.

Reunión en Madrid sobre la gestión de aeropuertosLos gobiernos vasco y español se reúnen este lunes en Madrid para abordar una gestión compartida de los aeropuertos de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV)—en la actualidad, es competencia exclusiva del Gobierno español—.

- Elecciones municipales en Iparralde: Las elecciones municipales de Iparralde traen cambios a Lekuine, Arrosa, Aldude, Donapaleu y Senpere, entre otros. Solo 11 municipios irán a la segunda vuelta tras despejarse la incógnita en la primera vuelta en Angelu, Senpere y Getaria.

Titulares de Hoy Premios Oscar 2026 Estatuto de Autonomía del País Vasco Aeropuerto de Bilbao Aeropuerto de Foronda Aeropuerto de Hondarribia Elecciones Iparralde Política Cine

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