Los Oscar coronan a Paul Thomas Anderson con 'Una batalla tras otra'
'Una batalla tras otra', la película dirigida por Paul Thomas Anderson, es la gran triunfadora en la 98.ª edición de los premios Óscar de Hollywood al hacerse con seis premios, incluyendo mejor película, mejor dirección y mejor guion adaptado.
Basada en la corrosiva novela 'Vineland', del escritor estadounidense Thomas Pynchon y protagonizada por Leonardo DiCaprio, 'Una batalla tras otra', un film con una notable carga política, cumplió con los pronósticos que la daban por ganadora en las categorías principales.
"Siempre queda la duda de si uno lo merece... pero no hay duda del placer que me produce tenerlo", afirmó el cineasta al recoger el Oscar al mejor director, premio al que ya había estado nominado en tres ocasiones por había sido nominado tres veces a mejor director por 'Pozos de ambición', 'El hilo invisible' y 'Licorice Pizza'.
'Una batalla tras otra' también se alzó con los premios a mejor montaje para Andy Jurgensen y a mejor actor de reparto para Sean Penn, que no acudió a la gala a recoger el que es ya su tercer Oscar. Además, la película de Anderson se anotó el primer Oscar de la historia al mejor casting, que fue para Cassandra Kulukundis.
La otra gran favorita, 'Los pecadores', que partía como la cinta más nominada de la historia de los premios con 16 candidaturas, se llevó finalmente cuatro estatuillas. El filme ambientado en el Misisipi de los años 30 que mezcla vampiros, blues y lucha racial se hizo con el Óscar a mejor actor para Michael B. Jordan, a mejor banda sonora para Ludwig Göransson, mejor guion original para Ryan Coogler y mejor fotografía para Autumn Durald, que hizo historia al convertirse en la primera mujer ganadora de este galardón.
El Oscar a la mejor actriz protagonista fue para la gran favorita, Jessie Buckley por su trabajo en 'Hamnet', filme dirigido por Chloé Zhao basado en la novela de Maggie O'Farrell, centrado en la figura de Agnes, la esposa de William Shakespeare. Amy Madigan se hizo con el premio a la mejor actriz de reparto por su interpretación como la inquietante tía Gladys en el filme de terror 'Weapons'.
Otras de las premiadas de la noche fueron 'Frankenstein', la adaptación del clásico de Mary Shelley dirigida por Guillermo del Toro que se llevó tres Oscar: mejor maquillaje y peluquería (Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey), mejor vestuario (Kate Hawley) y mejor diseño de producción (Tamara Deverell y Shane Vieau).
El premio a la mejor película internacional fue para la noruega 'Valor sentimental', dirigida por Joachim Trier y protagonizada por Renata Reinsve y Stellan Skarsgård.
Uno de los momentos más curiosos de la gala se vivió en la entrega del premio al mejor cortometraje, donde hubo un empate, algo que solo se había producido en seis ocasiones anteriores en los 98 años de historia de los premios. Así, el Oscar al mejor cortometraje de ficción fue para 'Dos personas intercambiando saliva' y 'Los cantores rusos'.
El Oscar a la mejor película de animación fue para el fenómeno de Netflix 'Las guerreras K-pop', que también se llevó el premio a la mejor canción original por el tema 'Golden', mientras que el galardón a la mejor película documental fue para 'Mr. Nobody contra Putin', filme de David Borenstein y Pavel Ilyich Talankin.
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Palmarés de la 98ª edición de los Óscar
'Una batalla tras otra' logró seis premios incluyendo el galardón principal de la noche, el de mejor película, y derrotó a 'Los pecadores', que con un récord de 16 nominaciones, consiguió cuatro estatuillas.
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Los premios Óscar han dejado momentos memorables y looks rompedores. Aquí algunas muestras.
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