Palmarés de la 98ª edición de los Óscar

Este es el listado completo de los ganadores de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebró este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles:

MEJOR PELÍCULA: 'Una batalla tras otra'.

MEJOR DIRECCIÓN: Paul Thomas Anderson, por 'Una batalla tras otra'.

MEJOR ACTRIZ: Jessie Buckley, por 'Hamnet'.

MEJOR ACTOR: Michael B. Jordan, por 'Los pecadores'.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Amy Madigan, por 'Weapons'.

MEJOR ACTOR DE REPARTO: Sean Penn, por 'Una batalla tras otra'.

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL: 'Valor sentimental', Noruega.

MEJOR GUIÓN ADAPTADO: Paul Thomas Anderson, por 'Una batalla tras otra'.

MEJOR GUIÓN ORIGINAL: Ryan Coogler, por 'Los pecadores '.

MEJOR FOTOGRAFÍA: Autumn Durald, por 'Los pecadores'.

MEJOR MONTAJE: Andy Jurgensen, por 'Una batalla tras otra'.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO: Kate Hawley, por 'Frankenstein'.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por 'Frankenstein'.

MEJOR BANDA SONORA: Ludwig Goransson, por 'Los pecadores'.

MEJOR CANCIÓN: 'Golden', de EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park, por 'Las guerras K-pop'.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN: Tamara Deverell y Shane Vieau, por 'Frankenstein'.

MEJOR SONIDO: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por 'F1 La película'.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por 'Avatar: Fuego y ceniza'.

MEJOR CASTING: Cassandra Kulukundis, por 'Una batalla tras otra'.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN: 'Las guerreras K-pop'

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL: 'Mr. Nobody Against Putin'.

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN: 'Los cantores rusos' y 'Dos personas intercambiando saliva'.

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN: 'The Girl Who Cried Pearls'.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL: 'All The Empty Rooms'.