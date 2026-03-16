Oscar sarien 98. edizioko palmaresa

"One battle after another" filmak sei Oscar lortu ditu, gaueko sari nagusia barne, film onenarena; 'Sinners' ek, 16 ataletan izendatuta egonik, lau estatuatxo erdietsi ditu.

Paul Thomas Anderson zuzendari onenaren Oscar saria jasotzen

Paul Thomas Anderson, "One battle after another"eko zuzendaria. 

EITB

Hau da bart Los Angeleseko Dolby antzokian ospatutako Hollywoodeko Akademiaren sarien galaren 98. edizioko irabazleen zerrenda:

FILM ONENA: 'One battle after another'.

ZUZENDARITZA ONENA: Paul Thomas Anderson, 'One battle after another'.

EMAKUMEZKO AKTORE ONENA: Jessie Buckley, 'Hamnet'.

GIZONEZKO AKTORE ONENA: Michael B. Jordan, 'Sinners'.

ANTZEZTALDEKO EMAKUMEZKO AKTORE ONENA: Amy Madigan ('Weapons').

ANTZEZTALDEKO GIZONEZKO AKTORE ONENA: Sean Penn, 'One battle after another'.

NAZIOARTEKO FILM ONENA: 'Sentimental value', Norvegia.

GIDOI EGOKITU ONENA: Paul Thomas Anderson, 'One battle after another'.

JATORRIZKO GIDOI ONENA: Ryan Coogler, 'Sinners'.

ARGAZKILARITZA ONENA: Autumn Durald, 'Sinners'.

EDITATZE ONENA: Andy Jurgensen, 'One battle after another'.

JANTZIEN DISEINURIK ONENA: Kate Hawley, 'Frankenstein'.

MAKILLAJE ETA ILE-APAINKETA ONENA: Mike Hill, Jordan Samuel eta Cliona Furey, 'Frankenstein'.

SOINU BANDA ONENA: Ludwig Goransson, 'Sinners'.

ABESTI ONENA: 'Golden' (EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo eta Teddy Park), 'K-Pop Demon Hunters'.

EKOIZPEN ZUZENDARITZA ONENA: Tamara Deverell eta Shane Vieau, 'Frankenstein'.

SOINU ONENA: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo eta Juan Peralta, 'F1'.

EFEKTU BEREZI ONENAK: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon eta Daniel Barrett, 'Avatar: Fire and ash'.

CASTING ONENA: Cassandra Kulukundis, 'One battle after another'.

ANIMAZIOZKO FILM ONENA: 'K-Pop Demon Hunters'

DOKUMENTAL ONENA: 'Mr. Nobody Against Putin'.

FIKZIOZKO FILM LABUR ONENA: 'The Singers' eta 'Deux personnes échangeant de la salive'.

ANIMAZIOZKO FILM LABUR ONENA: 'The Girl Who Cried Pearls'.

FILM LABUR DOKUMENTAL ONENA: 'All The Empty Rooms'. 

“Argi gorriak” seriea martxoaren 20an estreinatuko da Primeran plataforman

Itziar Ituño protagonista duen komedia garratza ordu erdiko zortzi atalez osatuta dago. Martxoaren 18an hiru atal estreinatuko dituzte, Kursaalen. Alex Merino, Alejandra Arróspide eta Alberto Gastesi dira seriearen sortzaileak, eta Gastesik berak zuzendu du. Antzeztaldea Iñigo Gastesi, Yangxi Chen, Iñigo Rodríguez, Klara Badiola, Miren Gaztañaga, Sara Cozar, Ziyi Yang, Guiomar Puerta, Aitor Beltran eta Jon Lukas Puertas aktoreek osatzen dute. Elena Mugika izeneko bikoizketako aktorearen rola betetzen du Itziar Ituñok. Bere urterik sutsuenak atzean utzita, errutinan murgilduta bizi da. Baina iktusa izan duen eta heriotza-mehatxu arriskutsu batean nahastuta dagoen senar ohiaren itzulerak dena aldatuko du.

