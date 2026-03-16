La reivindicación política no gana la batalla en los Óscar
La gala de la 98ª edición de los premios Óscar encumbró a “Una batalla tras otra”, una película con clara tono político, pero las reivindicaciones políticas desde el escenario o en la alfombra roja fueron excepcionales, en una gala ágil y emocionante que recordó a estrellas fallecidas como Rob Reiner o el icónico Robert Redford.
El actor español Javier Bardem se presentó ante los más de 3000 invitados a esta ceremonia con el discurso más crítico y arrollador. Su compromiso se percibía desde su llegada a la alfombra roja, por la que se paseó luciendo una pegatina de "No a la guerra" y un pin que abogaba por la paz en Palestina.
"No a la guerra y Palestina libre", exclamó Bardem antes de dar paso a la presentación del premio en la categoría a mejor película internacional.
Otro de los momentos de especial sensibilidad de la noche fue el protagonizado por David Borenstein, codirector del premiado documental 'Mr. Nobody contra Putin', quien transformó su ascenso al estrado en una sentida apelación a la humanidad.
"Hay algunos países en los que, en lugar de estrellas fugaces, lanzan bombas y drones. En nombre de nuestro futuro, en nombre de todos nuestros hijos, ¡detengan estas guerras ahora!", dijo Borenstein en un discurso poderoso, al que le siguió un prolongado aplauso del público.
Mientras, Paul Thomas Anderson dijo, al recoger el premio a mejor guión adaptado, que estamos dejando "un mundo muy alocado", pero mostró su esperanza en que las generaciones futuras "traigan un poco de luz a este mundo".
Una gala emocionante
Conan O'Brien fue el encargado de conducir una ceremonia que tuvo risas, emoción y algo de crítica.
El triunfo de Autumn Durald Arkapaw como primera mujer en la historia de la Academia en liderar la categoría de mejor fotografía por 'Los pecadores' puso a la grada en pie, tras un discurso en el que invitó a todas las mujeres del auditorio a compartir su triunfo poniéndose de pie.
"Sin vosotras yo no estaría aquí", dijo mientras era ovacionada en el teatro Dolby.
Otro de los momentos más emotivos fueron los homenajes a los artistas fallecidos este año, entre los que destacaron al cineasta Rob Reiner y al actor, director, productor e icono Robert Redford.
Barbra Streisand dedicó unas sentidas palabras a su amigo Redford y cantó un fragmento de la oscarizada canción 'The Way We Were', de la película 'Tal como éramos'en la que compartieron pantalla.
El comediante Billy Crystal fue el encargado de honrar la memoria de Reiner, asesinado el pasado diciembre, a quien describió como una de las figuras más influyentes de Hollywood y destacó su activismo.
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