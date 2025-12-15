Hallan muertos al actor y director de cine Rob Reiner y a su esposa Michele Singer en su mansión de Los Ángeles
El director de cine Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, han aparecido muertos este domingo en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, Estados Unidos, un suceso que la Policía está investigando como "un aparente homicidio".
"Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil", ha anunciado un portavoz de la familia en un comunicado recogido por la cadena de televisión estadounidense CNN.
El suceso ha tenido lugar poco antes de las 15:38 horas (hora local), cuando el Departamento de Bomberos de Los Ángeles ha recibido el aviso de una emergencia médica y ha encontrado muertos al director y productor, de 78 años, y a su esposa, de 68.
El Departamento de Policía de la ciudad californiana ha indicado que hasta el momento "no estamos buscando a nadie como sospechoso ni de ninguna manera". "Vamos a tratar de hablar con todos los familiares que podamos para llegar a los hechos de esta investigación", ha afirmado en rueda de prensa el subjefe del cuerpo policial, Alan Hamilton.
Un portavoz del organismo ha declarado además a la revista Vanity Fair que lo que se está investigando es "un aparente homicidio".
El cineasta nacido en 1947 en el Bronx, en Nueva York, saltó a la fama en los años 70. Ha sido nominado al premio Óscar por la producción de Algunos hombres buenos y ha dirigido películas tan conocidas como Cuando Harry conoció a Sally o La princesa prometida.
Te puede interesar
'Los domingos' y José Ramón Soroiz triunfan en los Premios Forqué, antesala de los Goya
La película de Alauda Ruiz de Azua, que ya ganó la Concha de Oro en San Sebastián, se ha alzado este sábado con el galardón al mejor largometraje de ficción. López Arnaiz y Soroiz han sido nombrados como mejores actores.
Presentamos en primicia una secuencia de la película "Aro berria"
El primer largometraje de Irati Gorostidi llega a los cines este viernes, 12 de diciembre, después de recibir una mención especial en la sección New Directors del pasado Zinemaldia. En esta secuencia inédita, mostramos en primicia el cameo del cineasta Oliver Laxe en la película. San Sebastián, 1978. Varios trabajadores y trabajadoras celebrarán una asamblea para convocar una huelga, pero finalmente no alcanzarán el consenso suficiente. Decepcionados, trasladarán el anhelo de cambio social a su vida personal, y crearán una comunidad en la montaña. La película cuenta con la participación de EITB.
'Una batalla tras otra' domina las nominaciones para los Globos de Oro
La película de Paul Thomas Anderson lidera las candidaturas en los premios de la prensa extranjera de Hollywood, en los que también destacan “Valor sentimental”, “Sinners”, “Hamnet” y “Frankenstein”. Jacob Elordi logró un doblete al optar a mejor actor de reparto por 'Frankenstein', y a protagonista de una miniserie, por 'El camino estrecho'.
"Itsasora", dirigida por el cantante Mikel Urdangarin, visibiliza la travesía de Galicia a Euskal Herria
El músico pidió ayuda para traer su barco de vela restaurado al marino Unai Basurko, y el film aborda este viaje realizado en pleno invierno. Esta película de Urdangarin ha dado el pistoletazo de salida a la 18ª edición del festival Mendifilm.
Ya está en los cines "Singular", thriller dirigido por Alberto Gastesi y que cuenta con la participación de EITB
La película, estrenada en Sitges y protagonizado por Patricia López Arnaiz y Javier Rey, cuenta la historia de Diana y Martín. Doce años después de la muerte de su hijo, la pareja decide reencontrarse durante un fin de semana en su antigua casa del lago. Cuando un enigmático joven con un misterioso parecido con el difunto hijo aparece en la casa, salen a la luz antiguos secretos y nuevas sospechas.
El cortometraje "Correct me if I 'm wrong" gana el Gran Premio de Zinebi
La película documental del cineasta chino Hao Zhou ha recibido el máximo reconocimiento del jurado del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao. El premio al mejor cortometraje vasco ha recaído en "Habana industrial", de Ainhoa Ordóñez, mientras que "Geratzen den hori", de Aitor Gametxo, ha obtenido el Gran Premio al Mejor Cortometraje Español.
'Los domingos' y 'Maspalomas', las películas más nominadas en los premios Feroz
El trabajo de las y los intérpretes vascos ha sido ampliamente reconocido en los premios de la crítica española, con nominaciones como las de Blanca Soroa, Nagore Aranburu, Jose Ramon Soroiz, Elena Irureta, Asier Etxeandia e Iraia Elias.
Tabakalera proyectará 32 películas de Billy Wilder dentro de su programa de cine para 2026
La temporada de cine de Tabakalera para el año próximo ha vuelto a ser diseñada por Donostia Kultura, el Zinemaldia, la Filmoteca Vasca, la Escuela de Cine Elías Querejeta y la propia Tabakalera, y comenzará el 8 de enero.
XVIII Edición del Festival Internacional de Cine de Montaña de Bilbao, MENDI FILM
El Palacio Euskalduna será el campamento principal del festival y del 5 al 14 de diciembre se proyectarán 55 películas, 12 de ellas producciones vascas. En la apertura del festival se podrá ver “Entre Juan y Juanito”, película dirigida por Javier Álvaro sobre Juanito Oiarzabal. Por otra parte, se presentará la película de Luis Arrieta “Sustraiak”, creada gracias a la beca Mendi Film del año pasado.