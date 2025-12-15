ESTADOS UNIDOS
Hallan muertos al actor y director de cine Rob Reiner y a su esposa Michele Singer en su mansión de Los Ángeles

La Policía está investigando como "un aparente homicidio".
Michele Singer y Rob Reiner, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Rob Reiner aktore eta zine zuzendaria eta Michele Singer haren emaztea hilda aurkitu dituzte Los Angelesen
El director de cine Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, han aparecido muertos este domingo en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, Estados Unidos, un suceso que la Policía está investigando como "un aparente homicidio".

"Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil", ha anunciado un portavoz de la familia en un comunicado recogido por la cadena de televisión estadounidense CNN.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las 15:38 horas (hora local), cuando el Departamento de Bomberos de Los Ángeles ha recibido el aviso de una emergencia médica y ha encontrado muertos al director y productor, de 78 años, y a su esposa, de 68.

El Departamento de Policía de la ciudad californiana ha indicado que hasta el momento "no estamos buscando a nadie como sospechoso ni de ninguna manera". "Vamos a tratar de hablar con todos los familiares que podamos para llegar a los hechos de esta investigación", ha afirmado en rueda de prensa el subjefe del cuerpo policial, Alan Hamilton.

Un portavoz del organismo ha declarado además a la revista Vanity Fair que lo que se está investigando es "un aparente homicidio".

El cineasta nacido en 1947 en el Bronx, en Nueva York, saltó a la fama en los años 70. Ha sido nominado al premio Óscar por la producción de Algunos hombres buenos y ha dirigido películas tan conocidas como Cuando Harry conoció a Sally o La princesa prometida.

