Óbito
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Fallece Robert Redford, ícono de Hollywood y activista ambiental, a los 89 años

El legendario actor, director y activista estadounidense ha fallecido en su hogar en Utah, según ha informado The New York Times.

PARK CITY, 16/09/2025.- Fotografía de archivo tomada el 18 de enero del 2018 que muestra al actor estadounidense Robert Redford a su llegada al Festival de Cine Sundance. El laureado actor y director estadounidense Robert Redford falleció este martes a los 89 años en su residencia en el estado de Utah, según avanzó The New York Times. EFE/George Frey
Euskaraz irakurri: Robert Redford, zuzendari eta aktibista bihurtutako pantailako idoloa, 89 urte zituela hil da
author image

EITB

Última actualización

El legendario actor, director y activista estadounidense Robert Redford ha fallecido a los 89 años en su hogar en Utah, según informa The New York Times. Redford, nacido en Santa Mónica, California, en 1936, se convirtió en una de las figuras más emblemáticas del cine estadounidense, tanto frente como detrás de las cámaras.

Su carrera artística incluyó títulos emblemáticos como Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973) y All the President’s Men (1976), consolidándolo como uno de los grandes galanes de su generación. Como director, obtuvo el Óscar a Mejor Director por Ordinary People (1980) y fundó el Festival de Cine de Sundance, referente mundial del cine independiente.

Redford también fue un activista comprometido con la protección del medio ambiente y la justicia social. En 2016 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima distinción civil de Estados Unidos, en reconocimiento a su trayectoria y legado cultural.

Con su partida, Hollywood pierde a un icono cuya influencia trascendió la pantalla y dejó una huella imborrable en la cultura y la sociedad estadounidense.

Cultura Cine

Más noticias sobre cine

Cargar más