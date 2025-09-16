El legendario actor, director y activista estadounidense Robert Redford ha fallecido a los 89 años en su hogar en Utah, según informa The New York Times. Redford, nacido en Santa Mónica, California, en 1936, se convirtió en una de las figuras más emblemáticas del cine estadounidense, tanto frente como detrás de las cámaras.

Su carrera artística incluyó títulos emblemáticos como Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973) y All the President’s Men (1976), consolidándolo como uno de los grandes galanes de su generación. Como director, obtuvo el Óscar a Mejor Director por Ordinary People (1980) y fundó el Festival de Cine de Sundance, referente mundial del cine independiente.

Redford también fue un activista comprometido con la protección del medio ambiente y la justicia social. En 2016 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima distinción civil de Estados Unidos, en reconocimiento a su trayectoria y legado cultural.

Con su partida, Hollywood pierde a un icono cuya influencia trascendió la pantalla y dejó una huella imborrable en la cultura y la sociedad estadounidense.