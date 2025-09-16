Robert Redford hil da, 89 urte zituela
Robert Redford aktore, zuzendari eta aktibista estatubatuarra hil da, 89 urte zituela, Utahko bere etxean, The New York Times egunkariak jakinarazi duenez. Redford 1936an jaio zen Santa Monikan, Kalifornian, eta AEBko zinemaren figura enblematikoenetako bat bihurtu zen, kameren aurrean zein atzean.
Bere ibilbide artistikoak Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973) eta All the President’s Men (1976) bezalako izenburu enblematikoak barne hartzen ditu. Bere belaunaldiko gizon ederrenetarikotzat jo izan dute. Zuzendari gisa, Zuzendari Onenaren Oscar Saria eskuratu zuen Ordinary People (1980) filmarengatik, eta Sundanceko Zinemaldia sortu zuen, zinema independentearen munduko erreferentea.
Redford ingurumenaren babesarekin eta justizia sozialarekin konprometitutako aktibista ere izan zen. 2016an Askatasunaren Domina Presidentziala jaso zuen, Estatu Batuetako goraipamen zibil gorena, bere ibilbide eta ondare kulturala aintzat hartuz.
Bere heriotzarekin, Hollywoodek pantailaz gaindiko eragina izan zuen ikono bat galdu du, eta Estatu Batuetako kulturan eta gizartean arrasto ahaztezina utzi du.
