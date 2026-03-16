Aldarrikapen politikoek ez dute Oscarren bataila irabazi
Munduko egoera geopolitiko eta humano aldrebesak ez du Conan O’Brienek aurkeztu duen galako erdigunea hartu, Javier Bardem espainiar aktoreak gerraren kontra eta Palestinaren askatasunaren alde eginiko aldarri argiaz haratago.
Oscar sarien 98. edizioak “One battle after another” kutsu politiko argiko filma tronuratu du bart, baina aldarrikapen politikoak salbuespena izan dira alfonbra gorrian eta agertoki gainean, besteak beste Rob Reinerren eta Robert Redforden heriotzak gogora ekarri dituen gala arin eta hunkigarrian.
Javier Bardem espainiar aktoreak egin du, 3.000 gonbidaturen aurrean, galako hitzaldirik argi eta kritikoena. Alfonbra gorrian bertan argi utzia zuen Bardemek bere konpromisoa, soinean “Gerrari ez” zioen pegatina eta Palestinan bakea ezartzearen aldeko pina zituela agertu baita.
“Gerrari ez, eta Palestina askatu”, adierazi du Bardemek agertoki gainean, nazioarteko pelikula onenaren saria aurkeztea egokitu zaionean.
David Borenstein “Mr. Nobody against Putin” dokumental sarituko zuzendariak ekarri du gaueko beste une hunkigarri bat. Agertokira igo denean, gizatasunaren aldeko hitzaldia egin du.
“Herrialde batzuetan, izar iheskorren ordez, bonbak eta droneak jaurtitzen dituzte. Gure etorkizunaren izenean, gure seme-alaba guztien izenean, gelditu gerra hauek orain!”, esan du Borensteinek indartsu, publikoaren txalo zaparrada eragin duen diskurtso batean.
Gero, Paul Thomas Andersonek “mundu eroa” uzten ari garela esan du, gidoi egokitu onenaren Oscar saria jasotzeko orduan, baina itxaropentsu agertu da hurrengo belaunaldiek “mundura argi apur bat” ekarriko ote duten.
Gala zirraragarria
Conan O’Brien izan da zeremonia gidatzeko arduraduna, eta irriei, emozioari eta kritika pitin bat egin die bide.
Autumn Durald Arkapawren garaipenak, “Sinners” filmari esker sarien 98. edizioan emakume batek lehenengoz argazkilaritzaren Oscarra irabazteak, jendea zutiaraztea eragin du, golardoa emakume guztiekin partekatu nahi izan ditu eta.
“Zuek gabe, ez nengokeen hemen”, esan du Dolby antzokiko esku zarten artean.
Aurten hil diren artistei egindako omenaldia ere galako une gorenetako bat izan da, batik bat Rob Reiner zuzendaria eta Robert Redford aktore, zuzendari, ekoizle eta ikonoa oroitzeko tartea.
Barbra Streisandek hitz maitekorrak eskaini dizkio laguna zuenari, eta 'The Way We Were' Oscarra irabazi zuen abestiaren txatal bat abestu du, Sydney Pollacken izen bereko filmean pantailakide izan zuen adiskidearen omenez.
Billy Criystal komedianteak hartu du hitza Reiner goraipatzeko. Abenduan hil zuten zinemagilea Hollywooden itzal handiena zuen eragileetako bat zela adierazi du, eta haren konpromisoa azpimarratu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Oscar sarien 98. edizioko palmaresa
"One battle after another" filmak sei Oscar lortu ditu, gaueko sari nagusia barne, film onenarena; 'Sinners' ek, 16 ataletan izendatuta egonik, lau estatuatxo erdietsi ditu.
