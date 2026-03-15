Jean-René Etchegaray se impone en Baiona, a la espera de la segunda vuelta
El centrista Etchegaray llega a la segunda vuelta junto al candidato abertzale Jean-Claude Iriart, el socialista Henri Etcheto y, por primera vez, también un candidato de la extrema derecha: Pascal Lesellier. Precisamente la ultraderecha ha logrado duplicar sus resultados en seis años, desde las anteriores elecciones.
La mayoría de los municipios de Ipar Euskal Herria cuentan con un nuevo alcalde, ya que este domingo se han celebrado las elecciones municipales. En la capital labortana, Baiona, los recuentos han sido más largos que en los pueblos pequeños. Al final, el vencedor ha sido Jean-René Etchegaray, a la espera de la segunda vuelta. Entonces se aclarará quién tendrá el mando.
El centrista Etchegaray llega a la segunda vuelta junto al candidato abertzale Jean-Claude Iriart, el socialista Henri Etcheto y, por primera vez, también un candidato de la extrema derecha: Pascal Lesellier. Precisamente la ultraderecha ha logrado duplicar sus resultados en seis años, desde las anteriores elecciones.
La lista de Etchegaray (Baiona, lo esencial sois vosotros!, centro y derecha) ha obtenido el mayor número de apoyos, con 8026 votos (42,11 %), seguido de Jean-Claude Iriart (Baiona Mugimendua, lista que incluye a abertzales) con 4191 votos (21,99 %) y Henri Etcheto (Bayonne tout simplement!, socialistas) con 4074 votos (21,37 %).
Le siguen la ultraderecha de Pascal Lesellier (Unis pour Bayonne l 'alternative!, extrema derecha) con 2043 votos (10,72 %) y Sandra Pereira-Ostanel (Bayonne insoumise et populaire, izquierda anticapitalista) con 726 votos (3,81 %).
Etchegaray es alcalde desde 2014. Su objetivo es continuar al mando por tercera vez, reto que afrontará el próximo domingo con una amplia lista de centroderecha.
Habrá que ver qué tipo de alianzas se crean de cara a la segunda vuelta. Asimismo, como presidente de la Euskal Hirigune Elkargoa (EHE), el 22 de marzo será un día importante para conocer qué va a pasar con este cargo.
En la capital labortana se han mantenido 30 colegios electorales abiertos durante toda la jornada, y la participación ha llegado al 66 %. Con los colegios electorales cerrados, esta tarde se han estado contabilizando las papeletas y los votos de la localidad.
En concreto, en la mayoría de los 158 municipios con esta primera vuelta es suficiente para poner nombre y apellidos a los nuevos alcaldes, porque sólo ha habido una o dos candidaturas. Así las cosas, la mayoría no necesitará una segunda vuelta, ya que hoy todo ha quedado decidido.
En cambio, en determinadas localidades habrá que acudir a la segunda vuelta, el día 22, ya que una de ellas no ha superado el 50% de apoyo.
De los municipios al Elkargoa
Los votos de las Herriko Etxea tienen una importancia supramunicipal, ya que en base a ello se decide la composición de la Euskal Hirigune Elkargoa (EHE) (Comunidad de aglomeración del País Vasco).
El caso es que, a pesar de ser 160 los municipios, EHE cuenta con 232 escaños ya que la representación es proporcional de la población, y varias localidades tienen más de un representante, como, por ejemplo, Baiona, que tiene 22 representantes, Angelu 17, Biarritz 11, Hendaia 7 y Donibana Lohizune 6.
Euskal Hirigune Elkargoa, creada en 2017, es la primera institución pública de Ipar Euskal Herria, un órgano equivalente al Parlamento Vasco, aunque con menos competencias. En la actualidad ostenta poder decisivo en materia de desarrollo económico, transporte, medio ambiente o políticas educativas. Algunos consideran que uno de los principales retos del órgano será aumentar dichas competencias, mientras que para otros ya tiene suficientes, o incluso, demasiadas.
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