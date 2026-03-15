La elecciones municipales de Iparralde traen cambios a Lekuine, Arrosa, Aldude, Donapauleu y Senpere, entre otros
Laurent Intxauspe continuará como alcalde en Donibane Garazi, Eneko Aldana en Ziburu y Emmanuel Alzuri en Bidart. Solo 11 municipios irán a la segunda vuelta tras despejarse la incognita en la primera vuelta en Angelu, Senpere y Getaria.
Este domingo se ha celebrado la primera vuelta de las elecciones municipales en Iparralde.
Los colegios electorales han cerrado a las 18:00 horas, y una hora antes la participación de del 54,70% , según datos facilitados por la Prefectura de los Pirineos Atlánticos, similar a la de hace seis años (52,17%) pero inferior a la de 2014 (59,94%).
En el Estado francés, para las 17:00 horas había votado el 48,90 % del electorado.
De 160 municipios que han votado hoy se esperaba que 14 pasaran a la segunda vuelta, pero finalmente solo los vecinos de 11 tendrán que volver a votar el 22 de marzo.
Estos son algunos de los resultados más significativos:
BAIONA (A segunda vuelta):
Jean-Rene Etchegaray: 42,1 %
J.C. Iriart: 22 %
H. Etxeto: 21,4 %
P. Lesellier: 10,7 %
S. Pereira: 3,8 %
BIARRITZ (A segunda vuelta):
Serge Blanco: % 26,68
Maïder Arosteguy: % 26,6
Ana Ezcurra % 17,82
Jean-Baptiste Dussaussois-Larralde: % 13,11
Guillaume Barucq: % 12,16
Richard Tardits: % 3,63
DONIBANE LOHIZUNE-SAN JUAN DE LUZ (A segunda vuelta):
Jean-François Irigoyen: 47, 34%
Manuel De Lara: 26,56 %
Pascal Lafitte: 23,72 %
Jacqueline Uhart: 2,38%
BOKALE (A segunda vuelta):
M. Horn: 28,35 %
G. Boulanger: 25,86 %
F. Gonzalez: 23,83 %
H. Etchenique: 21,95 %
HAZPARNE:
Isabelle Pargade: 71,5 %
Michel Ospital: 28,5 %
SARA:
Esteban Barneix: 79 %
Panpi Lefranc: 21 %
ANGELU:
Olive Claude: 68,06 %
Mahaut Fanchini: 21,23 %
Eñaut Alfaro: 10,70 %
AHETZE:
Ramuntxo Labat-Aramendy: 49,83 %
Ramuntcho Goyhetche: 50,17 %
SENPERE:
Christophe Jaureguy: 54,1 %
Mariana Laugier: 23,7 %
Bernard Elhorga: 22 %
La alcaldía será de los abertzales.
GETARIA:
Cédric Curutchet: 57,49 %
Jean-Marie Tran-Van: 28,27 %
Marie-Jeanne Sohier: 14,24 %
BIRIATU:
Odile Susperregi Cornu: 51,3 %
Michel Hiriart: 48,7 %
Susperregi se estrena como alcaldesa en Biriatou.
HENDAIA (A segunda vuelta):
Kotte Ezenarro: 43 %
Laetitia Navarron: 30 %
Tristan Proteau: 27 %
Aquí la valoración de los protagonistas de Hendaia:
BIDARTE:
Emmanuel Alzuri: 67,92 %
Michel Lamarque: 32,08 %
KANBO (A segunda vuelta):
Peio Etxeleku: 39,5 %
Christian Dévèze: 35 %
Argitxu Hiriart-Urruty: 25,5 %
URRUÑA (A segunda vuelta):
Sébastien Etchebarne: 36,86 %
Filipe Aramendi: 35,13 %
Martine Mignot: 28,01 %
ARBONA (A segunda vuelta):
Guillaume Fourquet: 38 %
Beñat Arla: 36 %
Jacqueline Peigneguy: 26 %
DONAPALEU:
Pettan Aizagerre: 57,8 %
Marie Daguerre: 42,2 %
El abertzale Aizagerre se ha convertido en el alcalde de la localidad.
DONIBANE GARAZI:
Laurent Inchauspé: 55,7 %
Xabi Larre: 44,3 %
Inchauspe seguirá siendo el regidor de la localidad.
LARRESORO:
Laurence Samanos: 73 %
Robert Lamerens: 27 %
IRULEGI:
Joseph Mocho: 67 %
Gisele Goyhenetcht-Etcharren: 33 %
ZIBURU:
Eneko Aldana: 58,8 %
J.L. Poulou: 41,2 %
Aldana continuará como alcalde otros seis años.
EZPELETA:
Virginie Arhancet: 51 %
Panpi Dirassar: 49 %
BESKOITZE (A segunda vuelta):
Pascal Jocou: 49,57 %
Catherine Errecart: 26,5 %
Théo Salamon: 23,93 %
AZKAINE (A segunda vuelta):
Bénédicte Luberriaga: 38,1 %
Elorri Manterola: 33,6 %
Jean Louis Laduche: 28,3 %
MAULE (A segunda vuelta):
Louis Labadot: 44,2 %
Beñat Elkegarai: 29,6 %
Armanda Accoce: 26,2 %
La alcaldía se disputará en segunda vuelta. Labadot es el actual alcalde.
ITSASU
Mizel Hiribarren: 83,5 %
IZPURA
Cecile Enderain: 59 %
Frantxoa Maitia: 41 %
IRISARRI
Xalbat Goyty: 71,4 %
Pauline Guelle: 28,6 %
ARROSA
Roger Brust: 57,2 %
Beñat Arrabit: 42,8 %
Arrabit ha perdido la alcaldia, a favor de Brust.
LEKUINE
Xabi Duhalde: 54 %
Michel Etcheverry: 46 %
Etcheverry ha sido alcalde de Lekuine desde 1995. Duhalde, abertzale de izquierdas, ha ganado hoy.
ATHARRATZE
Kévin Le Tout: 59,3 %
Maite Pitrau: 41,7 %
DONAMARTIRI
Jérôme Etchegorry: 60 %
Xabi Thicoipe: 40 %
OZAZE-ZÜHARA
C.M. Harislur: 52,3 %
Quentin Berenguer: 47,7 %
LANDIBAR
Patrick Etxegarai 67 %
Filipe Maitiari 33 %
ALDUDE
Itxaro Zaldubehere con el 53 %
Martin Sukilbide 47 %
Sukilbide era el alcalde hasta ahora, pero Zaldubehere se ha impuesto este domingo.
Se han repetido recuentos
En Biarritz solo ha habido 12 votos de diferencia entre el primer y la segunda candidata, por lo que se ha procedido a un segundo recuento.
En Ahetze también ha habido solo 4 votos de diferencia entre los candidatos y también se ha repetido la contabilización de votos.
Segunda vuelta, el 22 de marzo
Tras los resultados de hoy, 11 ciudades y localidades de Iparralde volverán a repetir peregrinaje a los centros de votación el 22 de marzo: Baiona, Biarritz, Bokale, Hendaia, Urruña, Kanbo, Maule, Beskoitze, Azkaine, Arbona y Donibane-Lohizune (San Juan de Luz).
Solo participarán en la segunda vuelta aquellas candidatura que hayan obtenido hoy más del 10% de los votos. Por lo tanto, algunos candidatos ya han empezado a hablar de alianzas.
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Cierran los colegios electorales en Iparralde
Los primeros resultados se conocerán a partir de las 20:00 horas. Aunque el sistema electoral prevé dos vueltas, en el 90 % de municipios el resultado quedará decidido este mismo domingo.
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