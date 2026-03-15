ELECCIONES MUNICIPALES EN IPARRALDE
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La elecciones municipales de Iparralde traen cambios a Lekuine, Arrosa, Aldude, Donapauleu y Senpere, entre otros

Laurent Intxauspe continuará como alcalde en Donibane Garazi, Eneko Aldana en Ziburu y Emmanuel Alzuri en Bidart. Solo 11 municipios irán a la segunda vuelta tras despejarse la incognita en la primera vuelta en Angelu, Senpere y Getaria.

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ipar Euskal Herriko udal hauteskundeek aldaketak utzi dituzte Lekuinen, Arrosan, Alduden, Donapauleun eta Senperen, besteak beste
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Eider Jauregi | EITB

Última actualización

Este domingo se ha celebrado la primera vuelta de las elecciones municipales en Iparralde.

Los colegios electorales han cerrado a las 18:00 horas, y una hora antes la participación de del 54,70% , según datos facilitados por la Prefectura de los Pirineos Atlánticos, similar a la de hace seis años (52,17%) pero inferior a la de 2014 (59,94%). 

En el Estado francés, para las 17:00 horas había votado el 48,90 % del electorado. 

De 160 municipios que han votado hoy se esperaba que 14 pasaran a la segunda vuelta, pero finalmente solo los vecinos de 11 tendrán que volver a votar el 22 de marzo.

Estos son algunos de los resultados más significativos:


BAIONA  (A segunda vuelta):

Jean-Rene Etchegaray:  42,1 %

J.C. Iriart: 22 %

H. Etxeto: 21,4 %

P. Lesellier: 10,7 %

S. Pereira: 3,8 %

 

BIARRITZ (A segunda vuelta):

Serge Blanco: % 26,68 

Maïder Arosteguy: % 26,6 

Ana Ezcurra % 17,82

Jean-Baptiste Dussaussois-Larralde: % 13,11

Guillaume Barucq: % 12,16

Richard Tardits: % 3,63


DONIBANE LOHIZUNE-SAN JUAN DE LUZ (A segunda vuelta):

Jean-François Irigoyen: 47, 34%

Manuel De Lara: 26,56 % 

Pascal Lafitte: 23,72 %

Jacqueline Uhart: 2,38%

 

BOKALE (A segunda vuelta):

M. Horn: 28,35 %

G. Boulanger: 25,86 %

F. Gonzalez: 23,83 %

H. Etchenique: 21,95 %

 

HAZPARNE:

Isabelle Pargade: 71,5 % 

Michel Ospital: 28,5 %

 

SARA:

Esteban Barneix: 79 %

Panpi Lefranc: 21 %

 

ANGELU:

Olive Claude: 68,06 %

Mahaut Fanchini: 21,23 %

Eñaut Alfaro: 10,70 %

 

AHETZE:

Ramuntxo Labat-Aramendy: 49,83 %

Ramuntcho Goyhetche: 50,17 %


SENPERE:

Christophe Jaureguy: 54,1 %

Mariana Laugier: 23,7 %

Bernard Elhorga:   22 %

La alcaldía será de los abertzales.

 

GETARIA:

Cédric Curutchet: 57,49 %

Jean-Marie Tran-Van: 28,27 %

Marie-Jeanne Sohier: 14,24 % 

 

BIRIATU:

Odile Susperregi Cornu: 51,3 %

Michel Hiriart: 48,7 %

Susperregi se estrena como alcaldesa en Biriatou.

 

HENDAIA (A segunda vuelta):

Kotte Ezenarro: 43 % 

Laetitia Navarron: 30 %

Tristan Proteau: 27 %

Aquí la valoración de los protagonistas de Hendaia:

18:00 - 20:00

BIDARTE:

Emmanuel Alzuri: 67,92 %

Michel Lamarque: 32,08 %

 

KANBO (A segunda vuelta):

Peio Etxeleku: 39,5 % 

Christian Dévèze: 35 %

Argitxu Hiriart-Urruty: 25,5 %

18:00 - 20:00

URRUÑA (A segunda vuelta):

Sébastien Etchebarne: 36,86 %

Filipe Aramendi: 35,13 %

Martine Mignot: 28,01 %

 

ARBONA (A segunda vuelta):

Guillaume Fourquet: 38 %

Beñat Arla: 36 %

Jacqueline Peigneguy: 26 %

 

DONAPALEU:

Pettan Aizagerre: 57,8 %

Marie Daguerre: 42,2 %

El abertzale Aizagerre se ha convertido en el alcalde de la localidad.

 

DONIBANE GARAZI:

Laurent Inchauspé: 55,7  %

Xabi Larre: 44,3 %

Inchauspe seguirá siendo el regidor de la localidad.

 

LARRESORO:

Laurence Samanos: 73 % 

Robert Lamerens: 27 % 

 

IRULEGI:

Joseph Mocho: 67 % 

Gisele Goyhenetcht-Etcharren: 33 %

 

ZIBURU:

Eneko Aldana: 58,8  %

J.L. Poulou: 41,2 %

Aldana continuará como alcalde otros seis años.

 

EZPELETA:

Virginie Arhancet:  51 %

Panpi Dirassar: 49 %

 

BESKOITZE (A segunda vuelta):

Pascal Jocou: 49,57  %

Catherine Errecart: 26,5 % 

Théo Salamon: 23,93 %

 

AZKAINE (A segunda vuelta):

Bénédicte Luberriaga: 38,1 %

Elorri Manterola: 33,6 %

Jean Louis Laduche: 28,3 %

 

MAULE (A segunda vuelta):

Louis Labadot: 44,2 %

Beñat Elkegarai: 29,6 %

Armanda Accoce: 26,2 %

La alcaldía se disputará en segunda vuelta. Labadot es el actual alcalde.

 

ITSASU

Mizel Hiribarren: 83,5 %

 

IZPURA

Cecile Enderain: 59 %

Frantxoa Maitia: 41  %

 

IRISARRI

Xalbat Goyty:  71,4 %

Pauline Guelle: 28,6 %

 

ARROSA

Roger Brust: 57,2 %

Beñat Arrabit: 42,8 %

Arrabit ha perdido la alcaldia, a favor de Brust.

 

LEKUINE

Xabi Duhalde: 54 %

Michel Etcheverry: 46 %

Etcheverry ha sido alcalde de Lekuine desde 1995. Duhalde, abertzale de izquierdas, ha ganado hoy.

 

ATHARRATZE

Kévin Le Tout: 59,3 %

Maite Pitrau: 41,7 %

 

DONAMARTIRI

Jérôme Etchegorry: 60 %

Xabi Thicoipe: 40 %

 

OZAZE-ZÜHARA

C.M. Harislur: 52,3 %

Quentin Berenguer: 47,7 %

 

LANDIBAR

Patrick Etxegarai 67 %

Filipe Maitiari 33 %

 

ALDUDE

Itxaro Zaldubehere con el 53 %

Martin Sukilbide 47 % 

Sukilbide era el alcalde hasta ahora, pero Zaldubehere se ha impuesto este domingo.

 

Se han repetido recuentos

En Biarritz solo ha habido 12 votos de diferencia entre el primer y la segunda candidata, por lo que se ha procedido a un segundo recuento. 

En Ahetze también ha habido solo 4 votos de diferencia entre los candidatos y también se ha repetido la contabilización de votos.

Segunda vuelta, el 22 de marzo

Tras los resultados de hoy, 11 ciudades y localidades de Iparralde volverán a repetir peregrinaje a los centros de votación el 22 de marzo: Baiona, Biarritz, Bokale, Hendaia, Urruña, Kanbo, Maule, Beskoitze, Azkaine, Arbona y Donibane-Lohizune (San Juan de Luz).

Solo participarán en la segunda vuelta aquellas candidatura que hayan obtenido hoy más del 10% de los votos. Por lo tanto, algunos candidatos ya han empezado a hablar de alianzas.

Iparralde Elecciones Lapurdi Zuberoa Baja Navarra Política

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