La elecciones municipales de Iparralde traen cambios a Lekuine, Arrosa, Aldude, Donapauleu y Senpere, entre otros

Este domingo se ha celebrado la primera vuelta de las elecciones municipales en Iparralde.

Los colegios electorales han cerrado a las 18:00 horas, y una hora antes la participación de del 54,70% , según datos facilitados por la Prefectura de los Pirineos Atlánticos, similar a la de hace seis años (52,17%) pero inferior a la de 2014 (59,94%).

En el Estado francés, para las 17:00 horas había votado el 48,90 % del electorado.

De 160 municipios que han votado hoy se esperaba que 14 pasaran a la segunda vuelta, pero finalmente solo los vecinos de 11 tendrán que volver a votar el 22 de marzo.

Estos son algunos de los resultados más significativos:



BAIONA (A segunda vuelta):

Jean-Rene Etchegaray: 42,1 %

J.C. Iriart: 22 %

H. Etxeto: 21,4 %

P. Lesellier: 10,7 %

S. Pereira: 3,8 %

BIARRITZ ( A segunda vuelta ):

Serge Blanco: % 26,68

Maïder Arosteguy: % 26,6

Ana Ezcurra % 17,82

Jean-Baptiste Dussaussois-Larralde: % 13,11

Guillaume Barucq: % 12,16

Richard Tardits: % 3,63



DONIBANE LOHIZUNE-SAN JUAN DE LUZ (A segunda vuelta):

Jean-François Irigoyen: 47, 34%

Manuel De Lara: 26,56 %

Pascal Lafitte: 23,72 %

Jacqueline Uhart: 2,38%

BOKALE (A segunda vuelta):

M. Horn: 28,35 %

G. Boulanger: 25,86 %

F. Gonzalez: 23,83 %

H. Etchenique: 21,95 %

HAZPARNE:

Isabelle Pargade: 71,5 %

Michel Ospital: 28,5 %

SARA:



Esteban Barneix: 79 %

Panpi Lefranc: 21 %

ANGELU:



Olive Claude: 68,06 %

Mahaut Fanchini: 21,23 %

Eñaut Alfaro: 10,70 %

AHETZE:

Ramuntxo Labat-Aramendy: 49,83 %

Ramuntcho Goyhetche: 50,17 %



SENPERE:

Christophe Jaureguy: 54,1 %

Mariana Laugier: 23,7 %

Bernard Elhorga: 22 %

La alcaldía será de los abertzales.

GETARIA:

Cédric Curutchet: 57,49 %

Jean-Marie Tran-Van: 28,27 %

Marie-Jeanne Sohier: 14,24 %

BIRIATU:

Odile Susperregi Cornu: 51,3 %

Michel Hiriart: 48,7 %

Susperregi se estrena como alcaldesa en Biriatou.

HENDAIA (A segunda vuelta):

Kotte Ezenarro: 43 %

Laetitia Navarron: 30 %

Tristan Proteau: 27 %

Aquí la valoración de los protagonistas de Hendaia: