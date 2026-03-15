Aldaketak Lekuinen, Arrosan, Alduden, Donapauleun eta Senperen lehen itzuliko botoak kontatuta
Laurent Intxauspek Donibane Garaziko auzapez izaten jarraituko du baita Eneko Aldanak Ziburun ere. Emmanuel Alzurik errepikatuko du Bidarten eta Angelun ere orain arteko auzapez bera izango dute. 14 herri bigarren itzulira joango dira.
Udal hauteskundeen lehen itzulia egin dute gaur Ipar Euskal Herrian.
18:00etan itxi dituzte hauteslekuak eta ordubete lehenago % 54,70ekoa zen parte-hartzea, Pirinio Atlantikoen Prefeturak emandako datuen arabera, duela sei urtekoaren antzekoa (% 52,17koa) baina 2014koa baino baxuagoa (% 59,94koa).
Frantziako Estatuko parte hartzearen datuekin alderatuta, berriz, altuagoa izan da, herritarren % 48,90ek bozkatu baitute Frantzia osoan ordu horretarako.
Hauek dira herriz herriko emaitzetako batzuk. Bi hautagai baino gehiago dauden kasuetan, bigarren itzulira joan dira, martxoaren 22an:
BAIONA (bigarren itzulira):
Jean-Rene Etchegaray: % 42,1
J.C. Iriart: %22
H. Etxeto: %21,4
P. Lesellier: %10,7
S. Pereira: %3,8
DONIBANE LOHIZUNE (bigarren itzulira):
Jean-François Irigoyen: % 47, 34
Manuel De Lara: % 26,56
Pascal Lafitte:% 23,72
Jacqueline Uhart: % 2,38
BOKALE (bigarren itzulira):
M. Horn: % 28,35
G. Boulanger: % 25,86
F. Gonzalez: % 23,83
H. Etchenique: % 21,95
HAZPARNE:
Isabelle Pargade: % 71,5
Michel Ospital: % 28,5
SARA:
Esteban Barneix: % 79
Panpi Lefranc: % 21
ANGELU:
Olive Claude: % 68,06
Mahaut Fanchini: % 21,23
Eñaut Alfaro: % 10,70
AHETZE:
Ramuntxo Labat-Aramendy: % 49,83
Ramuntcho Goyhetche: % 50,17
SENPERE:
Christophe Jaureguy: % 54,1
Mariana Laugier: % 23,7
Bernard Elhorga: % 22
Abertzaleen esku izango da Senpere.
GETARI (bigarren itzulira):
Cédric Curutchet: % 57,49
Jean-Marie Tran-Van: % 28,27
Marie-Jeanne Sohier: % 14,24
BIRIATU:
Odile Susperregi Cornu: % 51,3
Michel Hiriart: % 48,7
Alkate berria izango dute Biriatun.
HENDAIA (bigarren itzulira):
Kotte Ezenarro: % 43
Laetitia Navarron: % 30
Tristan Proteau: % 27
BIDARTE:
Emmanuel Alzuri: % 67,92
Michel Lamarque: % 32,08
KANBO (bigarren itzulira):
Peio Etxeleku: % 39,5
Christian Dévèze: % 35
Argitxu Hiriart-Urruty: % 25,5
URRUÑA (bigarren itzulira):
Sébastien Etchebarne: % 36,86
Filipe Aramendi: % 35,13
Martine Mignot: % 28,01
ARBONA (bigarren itzulira):
Guillaume Fourquet: % 38
Beñat Arla: % 36
Jacqueline Peigneguy: % 26
DONAPALEU:
Pettan Aizagerre: % 57,8
Marie Daguerre: % 42,2
Aizagerre abertzalea izango da auzapez berria.
DONIBANE GARAZI:
Laurent Inchauspé: % 55,7
Xabi Larre: % 44,3
Inchauspek auzapez izaten jarraituko du.
LARRESORO:
Laurence Samanos: % 73
Robert Lamerens: % 27
IRULEGI:
Joseph Mocho: % 67
Gisele Goyhenetcht-Etcharren: % 33
ZIBURU:
Eneko Aldana: % 58,8
J.L. Poulou: % 41,2
Aldanak jarraituko du alkate.
EZPELETA:
Virginie Arhancet: % 51
Panpi Dirassar: % 49
BESKOITZE (bigarren itzulira):
Pascal Jocou: % 49,57
Catherine Errecart: % 26,5
Théo Salamon: % 23,93
AZKAINE (bigarren itzulira):
Bénédicte Luberriaga: % 38,1
Elorri Manterola: % 33,6
Jean Louis Laduche: % 28,3
MAULE (bigarren itzulira):
Louis Labadot: % 44,2
Beñat Elkegarai: % 29,6
Armanda Accoce: % 26,2
Bigarren itzulian jokatuko da alkatetza. Labadot da egungo auzapeza.
ITSASU
Mizel Hiribarren: % 83,5
IZPURA
Cecile Enderain: % 59
Frantxoa Maitia: % 41
IRISARRI
Xalbat Goyty: % 71,4
Pauline Guelle: % 28,6
ARROSA
Roger Brust: % 57,2
Beñat Arrabit: % 42,8
Arrabit zen alkate orain arte baina Brust gailendu zaio.
LEKUINE
Xabi Duhalde: % 54
Michel Etcheverry: % 46
1995etik Lekuineko alkate izan da Etcheverry. Duhalde ezkerreko abertzaleak irabazi du 2026ko honetan.
ATHARRATZE
Kévin Le Tout: % 59,3
Maite Pitrau: % 41,7
DONAMARTIRI
Jérôme Etchegorry: % 60
Xabi Thicoipe: % 40
OZAZE-ZÜHARA
C.M. Harislur: % 52,3
Quentin Berenguer: % 47,7
LANDIBAR
Patrick Etxegarai: % 67
Filipe Maitiari: % 33
ALDUDE
Itxaro Zaldubehere: % 53
Martin Sukilbide: % 47
Sukilbide izan da alkate orain arte baina Zaldubehere gailendu zaio.
Informazioa osatzen ari gara
