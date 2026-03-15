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La consejera Ubarretxena se reúne este lunes en Madrid para abordar la gestión bilateral de los aeropuertos

El encuentro en el seno de la Subcomisión Aeroportuaria tiene como objetivo avanzar en una vía que, dentro del marco estatutario, permita a las instituciones vascas gestionar los aeropuertos vascos sin que salgan del catálogo de interés general. Precisamente, preguntada por la cuestión, Marisol Garmendia, se ha mostrado optimista ante un posible acuerdo.

GRAFCAV9987. BILBAO, 18/02/2026.-Un avión en la maniobra de aproximación ante fuertes rachas de viento en la pista de rodadura del aeropuerto de Bilbao. Pedro, la decimosexta borrasca de la temporada, trae este miércoles nuevas precipitaciones, vientos muy fuertes, temporal marítimo y nevadas a 900 metros, situación que se prolongará el jueves, antes de que el viernes se imponga el tiempo anticiclónico y el fin de semana permita disfrutar de "un anticipo de la primavera", según la Aemet. EFE/Luis Tejido
Un avión aterriza en el Aeropuerto de Bilbao. Foto de archivo: EFE
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EITB

Última actualización

La consejera Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, viajará este lunes a Madrid para participar en una nueva reunión de la Subcomisión Aeroportuaria, que permita a las instituciones vascas una gestión compartida de los aeropuertos vascos

Tras el encuentro, la consejera realizará declaraciones ante los medios, según ha precisado hoy el Gobierno Vasco en una nota. 

(Estamos trabajando para ampliar la información)

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