La consejera Ubarretxena se reúne este lunes en Madrid para abordar la gestión bilateral de los aeropuertos

La consejera Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, viajará este lunes a Madrid para participar en una nueva reunión de la Subcomisión Aeroportuaria, que permita a las instituciones vascas una gestión compartida de los aeropuertos vascos.

Tras el encuentro, la consejera realizará declaraciones ante los medios, según ha precisado hoy el Gobierno Vasco en una nota.

(Estamos trabajando para ampliar la información)