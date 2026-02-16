Ubarretxena ve "avances en la buena dirección" en la negociación sobre los aeropuertos vascos
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha asegurado tras la reunión de la Subcomisión de Infraestructuras Aeroportuarias celebrada en Madrid que la negociación sobre la participación vasca en la gestión de los aeropuertos avanza “en la buena dirección”, aunque el acuerdo todavía no está cerrado.
La reunión se ha producido en la víspera de que el consejo de administración de AENA apruebe el DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria). Este plan contempla una inversión global de 13.000 millones de euros y determinará qué cuantía se destina a cada aeropuerto, incluidos los vascos, un reparto que el Gobierno Vasco aún desconoce.
Ubarretxena ha advertido de que Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat concentran casi el 50% de la inversión prevista, mientras que en el resto de aeropuertos regionales se prioriza a Valencia o Málaga, pero no a los de Euskadi.
La consejera ha subrayado que la comunidad autónoma parte de una desventaja al no contar con tren de alta velocidad, lo que repercute en la movilidad y en el precio de los billetes, debido a una mayor demanda y menor oferta.
El Ejecutivo autonómico reclama participar en el desarrollo del DORA, poder incidir en las tasas aeroportuarias y elaborar un documento estratégico común para coordinar los tres aeropuertos vascos y generar sinergias. Según ha señalado, existen aerolíneas dispuestas a operar en Euskadi si se dan las condiciones adecuadas, entre ellas inversiones suficientes y margen para aplicar bonificaciones.
Como ejemplo, ha citado la complementariedad entre el Aeropuerto de Bilbao y el Aeropuerto de Vitoria. Ha defendido que, cuando la climatología impide aterrizar en Loiu, Foronda pueda asumir esos vuelos e incluso desarrollar conexiones transoceánicas, siempre que se acometan las inversiones necesarias.
Ubarretxena ha insistido en que Euskadi quiere “tener algo que decir” en la planificación estratégica y en el futuro de sus aeropuertos dentro de la negociación abierta con el Gobierno español.
