REUNIÓN EN MADRID
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ubarretxena ve "avances en la buena dirección" en la negociación sobre los aeropuertos vascos

La portavoz del Gobierno Vasco reclama que Euskadi pueda participar en el documento que fijará 13.000 millones en inversiones y tener capacidad de decisión sobre tasas y estrategia.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ubarretxenak "aurrerapausoak" ikusi ditu euskal aireportuen negoziazioan
author image

EITB

Última actualización

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha asegurado tras la reunión de la Subcomisión de Infraestructuras Aeroportuarias celebrada en Madrid que la negociación sobre la participación vasca en la gestión de los aeropuertos avanza “en la buena dirección”, aunque el acuerdo todavía no está cerrado.

La reunión se ha producido en la víspera de que el consejo de administración de AENA apruebe el DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria). Este plan contempla una inversión global de 13.000 millones de euros y determinará qué cuantía se destina a cada aeropuerto, incluidos los vascos, un reparto que el Gobierno Vasco aún desconoce.

Ubarretxena ha advertido de que Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat concentran casi el 50% de la inversión prevista, mientras que en el resto de aeropuertos regionales se prioriza a Valencia o Málaga, pero no a los de Euskadi.

La consejera ha subrayado que la comunidad autónoma parte de una desventaja al no contar con tren de alta velocidad, lo que repercute en la movilidad y en el precio de los billetes, debido a una mayor demanda y menor oferta.

El Ejecutivo autonómico reclama participar en el desarrollo del DORA, poder incidir en las tasas aeroportuarias y elaborar un documento estratégico común para coordinar los tres aeropuertos vascos y generar sinergias. Según ha señalado, existen aerolíneas dispuestas a operar en Euskadi si se dan las condiciones adecuadas, entre ellas inversiones suficientes y margen para aplicar bonificaciones.

Como ejemplo, ha citado la complementariedad entre el Aeropuerto de Bilbao y el Aeropuerto de Vitoria. Ha defendido que, cuando la climatología impide aterrizar en Loiu, Foronda pueda asumir esos vuelos e incluso desarrollar conexiones transoceánicas, siempre que se acometan las inversiones necesarias.

Ubarretxena ha insistido en que Euskadi quiere “tener algo que decir” en la planificación estratégica y en el futuro de sus aeropuertos dentro de la negociación abierta con el Gobierno español.

Gobierno Vasco Aeropuerto de Bilbao Aeropuerto de Foronda Aeropuerto de Hondarribia Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Eneko Andueza reivindica que el PSE-EE es el verdadero eje de la política vasca

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que, mientras los demás hablan, los socialistas están trabajando y son "el eje" de la política vasca y, en un acto en Zumarraga, ha insistido en la necesidad de mantener como de interés general del puerto exterior de Pasaia: "¿Por dónde va a exportar ArcelorMittal si Pasaia pierde su etiqueta de interés general?" ha preguntado.

Cargar más
Publicidad
X