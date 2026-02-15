subcomisión de infraestructuras aeroportuarias
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ubarretxena abordará este lunes el traspaso a Euskadi de los aeropuertos

Esta subcomisión de infraestructuras aeroportuarias, que acordaron crear el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la Comisión Bilateral de Cooperación de julio del pasado año, tiene por objeto estudiar la viabilidad y las distintas fórmulas para que Euskadi coparticipe en la gestión, conectividad y competitividad de los aeropuertos situados en Euskadi.
(Foto de ARCHIVO) Eurowings-ek Bilbo eta Hanburgo lotuko ditu ekainetik aurrera Eurowings-ek Bilbo eta Hanburgo lotuko ditu ekainetik aurrera. Eurowings Alemaniako konpainiak Bilbo (Bizkaia) eta Hanburgo (Alemania) lotuko ditu zuzeneko hegaldiekin ekainaren 2tik aurrera. Asteko bi hegaldietako maiztasuna izango ditu, astearte eta igandeetan hain zuzen. Honela, Lufthansaren kostu txikiko eskumendekoak hiru norako izango ditu Bilbotik: Hanburgo, Stuttgart eta Dusseldorf, hirurak Alemanian. 07/9/2011

Aeropuerto de Loiu

Euskaraz irakurri: Aireportuen eskumenaren inguruko bilera du Ubarretxenak astelehen honetan Madrilen
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, abordará este lunes el traspaso a Euskadi de los aeropuertos vascos en el marco de la reunión de la Subcomisión Aeroportuaria prevista en Madrid. La cita, a la que Ubarretxena acudirá con su equipo, se celebrará en el ministerio de Política Territorial y, posteriormente, la consejera comparecerá para detallar los resultados del encuentro.

Esta subcomisión de infraestructuras aeroportuarias, que acordaron crear el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la Comisión Bilateral de Cooperación de julio del pasado año, tiene por objeto estudiar la viabilidad y las distintas fórmulas para que Euskadi coparticipe en la gestión, conectividad y competitividad de los aeropuertos de interés generales situados en Euskadi.

El 1 de noviembre del pasado año Ubarretxena participó en Madrid en la creación y primera reunión de esta Subcomisión Bilateral de Gestión e Infraestructuras Aeroportuarias y expresaba el objetivo del Gobierno vasco de conseguir que Euskadi tenga "la máxima capacidad para gestionar sus aeropuertos, tal y como establece el Estatuto de Gernika".

Según han señalado fuentes del Departamento de Ubarretxena, se lleva trabajando desde hace meses para encontrar "la mejor fórmula para la gestión de los aeropuertos de Euskadi".

Aeropuerto de Hondarribia Aeropuerto de Bilbao Aeropuerto de Foronda Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Eneko Andueza reivindica que el PSE-EE es el verdadero eje de la política vasca

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que, mientras los demás hablan, los socialistas están trabajando y son "el eje" de la política vasca y, en un acto en Zumarraga, ha insistido en la necesidad de mantener como de interés general del puerto exterior de Pasaia: "¿Por dónde va a exportar ArcelorMittal si Pasaia pierde su etiqueta de interés general?" ha preguntado.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EH Bildu ve posibilidades de conformar mayoría alternativa al PNV en el Ayuntamiento de Santurtzi

Tras la dimisión esta semana de la alcaldesa de Santurtzi, del PNV; hoy, EH Bildu asegura que ve posibilidades de conformar una mayoría alternativa a los jeltzales, en el consistorio de la localidad de la margen izquierda.  Para Iker Casanova, lo ocurrido en Santurtzi refleja "el fin de un modelo de gobernanza y de entender la gestión pública del PNV" Ayer, entrevistado en 'Ganbara', el presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, decía que no ve riesgo de perder la alcaldía de Santurtzi.
Cargar más
Publicidad
X