La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, abordará este lunes el traspaso a Euskadi de los aeropuertos vascos en el marco de la reunión de la Subcomisión Aeroportuaria prevista en Madrid. La cita, a la que Ubarretxena acudirá con su equipo, se celebrará en el ministerio de Política Territorial y, posteriormente, la consejera comparecerá para detallar los resultados del encuentro.



Esta subcomisión de infraestructuras aeroportuarias, que acordaron crear el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la Comisión Bilateral de Cooperación de julio del pasado año, tiene por objeto estudiar la viabilidad y las distintas fórmulas para que Euskadi coparticipe en la gestión, conectividad y competitividad de los aeropuertos de interés generales situados en Euskadi.



El 1 de noviembre del pasado año Ubarretxena participó en Madrid en la creación y primera reunión de esta Subcomisión Bilateral de Gestión e Infraestructuras Aeroportuarias y expresaba el objetivo del Gobierno vasco de conseguir que Euskadi tenga "la máxima capacidad para gestionar sus aeropuertos, tal y como establece el Estatuto de Gernika".



Según han señalado fuentes del Departamento de Ubarretxena, se lleva trabajando desde hace meses para encontrar "la mejor fórmula para la gestión de los aeropuertos de Euskadi".

