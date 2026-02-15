Aireportuen Kudeaketaren Azpibatzordea

Aireportuen eskumenaren inguruko bilera du Ubarretxenak astelehen honetan Madrilen

Aireportuen Kudeaketa eta Azpiegituren Azpibatzordea sortzea erabaki zuten Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak iazko uztaileko Aldebiko Lankidetza Batzordean. Horren helburua da Euskadiko aireportuen kudeaketan eskualdatzeko moduak aztertu eta eztabaidatzea.

Loiuko aireportua

Agentziak | EITB

Gobernantzako, Administrazio Digitaleko eta Autogobernuko sailburu Maria Ubarretxenak bilera du astelehen honetan Madrilen, Euskadiko aireportuen eskualdatzea aztertzeko. Lurralde Politikako Ministerioan bilduko da Ubarretxena, eta ondoren agerraldia egingo du batzarrean adostutakoaren berri emateko.

Iazko uztaileko Aldebiko Lankidetza Batzordean, Aireportuen Kudeaketa eta Azpiegituren Azpibatzordea sortzea erabaki zuten Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak. Horren helburua da Euskadiko aireportuen kudeaketan eskualdatzeko moduak aztertu eta eztabaidatzea.

Azaroaren 1ean, Aireportuen Kudeaketarako eta Azpiegituretarako Aldebiko Azpibatzorde horren sorreran eta lehen bileran hartu zuen parte Ubarretxenak, eta Eusko Jaurlaritzaren helburua zein zen adierazi zuen orduan: Euskadik bere aireportuak kudeatzeko ahalik eta eskumen handiena izatea, Gernikako Estatutuan jasotzen den bezala.

Zentzu horretan, Ubarretxenaren saileko iturriek adierazi dute "Euskadiko aireportuak kudeatzeko formularik onena" aurkitu nahian dabiltzala, eta horretan arituko direla biharko hitzorduan ere.

