Ubarretxenak azpimarratu du "aurrerapausoak" eman direla aireportuen gaineko negoziazioan

Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak eskatu du Euskadik parte hartu ahal izan beharko lukeela 13.000 milioi euroko inbertsioak bideratuko dituen dokumentuan, eta tasei eta estrategiari buruz erabakitzeko ahalmena ere bai.

EITB

Azken eguneratzea

Maria Ubarretxena Gobernantzako, Administrazio Digitaleko eta Autogobernuko sailburuak Aireportuetako Azpiegituren Azpibatzordeak Madrilen egindako bileraren ostean adierazi duenez, aireportuen kudeaketan EAEk parte har dezan egindako negoziazioa "norabide onean" doa, nahiz eta akordioa oraindik itxi gabe dagoen.

Bilera AENAren administrazio-kontseiluak DORA (Aireportuak Arautzeko Dokumentua) onartzeko bezperan egin da. Plan horrek 13.000 milioi euroko inbertsio globala aurreikusten du, eta aireportu bakoitzera (EAEkoak barne) zein zenbateko bideratuko den zehaztuko du. Eusko Jaurlaritzak oraindik ez daki nola egingo duten banaketa.

Ubarretxenak ohartarazi duenez, Adolfo Suarez Madril-Barajas eta Josep Tarradellas Bartzelona-El Prat aireportuek aurreikusitako inbertsioaren ia % 50 biltzen dute; gainerako aireportuetan, berriz, Valentziari eta Malagari ematen zaie lehentasuna, baina ez Euskadiri.

Sailburuak azpimarratu du autonomia erkidegoa traba jarrita duela abiatzen dela, abiadura handiko trenik ez duelako, eta horrek eragina duela mugikortasunean eta txartelen prezioan, eskaera kopuru handiagoa eta eskaintza txikiagoa delako.

Eusko Jaurlaritzak DORA egiteko lanketan parte hartzea eskatu du, aireportuen tasetan eragin ahal izatea eta dokumentu estrategiko komun bat egitea hiru aireportuak koordinatzeko eta sinergiak sortzeko. Adierazi duenez, baldintza egokiak izanez gero Euskadin jarduteko prest dauden enpresak daude, besteak beste, hobariak aplikatzeko marjina eta inbertsio nahikoak egingo balira.

Adibide gisa, Bilboko Aireportuaren eta Gasteizko Aireportuaren arteko elkarlana aipatu du. Defendatu duenez, eguraldiak Loiun lurreratzea eragozten duenean, Forondak hegaldi horiek bere gain hartu ahal izango lituzke, baina horretarako beharrezkoak diren inbertsioak egin beharko lirateke.

Ubarretxenak adierazi du Euskadik "zer esana" izan nahi duela aireportuen plangintza estrategikoan eta etorkizunean, Espainiako Gobernuarekin hasitako negoziazioaren barruan.

