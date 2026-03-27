La película 'Palestine 36' inaugurará el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián

La película 'Palestine 36' (2025), dirigida por la cineasta palestina Annemarie Jacir, será la encargada de inaugurar el próximo 23 de abril en el Teatro Victoria Eugenia la 23 edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, organizado por el Área de Derechos Humanos del Ayuntamiento y Donostia Kultura.

La película de Jacir “habla sobre sobre un momento oscuro de nuestra historia antes de saber que íbamos a vivir uno de los momentos más oscuros que jamás hayamos vivido", ha expresado la propia directora. Se sitúa en 1936. Mientras las aldeas de la Palestina del Mandato Británico se alzan contra el dominio colonial británico, Yusuf deambula entre su hogar rural y "la energía vibrante de Jerusalén, anhelando un futuro más allá de la creciente agitación".

El festival, además de a Palestina, se acercará a diversas temáticas e historias, entre otras al papel de las mujeres en las religiones, a la emergencia climática en Bangladés, a través de la película Black water del navarro Natxo Leuza, la feminización de la precariedad laboral en la industria textil y la situación de las personas trans en entornos rurales.