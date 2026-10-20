Nerea Castro rueda “Canción animal”, su primer largometraje

La cineasta bilbaína Nerea Castro ha comenzado a rodar, con la participación de EITB, su ópera prima, “Canción animal”. Se trata de una historia sobre una adolescente (Haizea Carneros) que esconde un secreto heredado de generaciones de mujeres: una banda de chicas que descubre su extraordinaria voz y debe decidir si seguir ocultando quién es o atreverse a mostrarse al mundo.

El rodaje ha comenzado en Bizkaia (Portugalete, Santurtzi, Laga, Galdakao, Oma, Bilbao), y Carneros está acompañada por Miren Gaztañaga, Nathalie Poza, Mikel Losada, Lola Alterio y Klara Badiola en esta fábula sobre la transformación y la resistencia frente a las normas que nos obligan a ocultar aquello que nos hace diferentes.

“Canción animal” está producida por Katixa de Silva, Ana Camacho y Lina Badenes, el guion está inspirado por el relato ‘Cadena de Ave’ de Mónica Crespo, perteneciente al libro Las madres secretas (editorial Base, 2017) y la música la firma la artista y compositora Ana Arsuaga, conocida por su proyecto musical Verde Prato.

“Mi intención es crear una fábula corporal y política, íntima y feroz, que interpele directamente a las nuevas generaciones que reclaman narrativas que abracen la disidencia, la transformación y el placer”, afirma Castro.