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Comienza el rodaje de "Rafaela", primer largometraje de Alba Lozano
Euskaraz irakurri: "Rafaela" Alba Lozanoren lehen film luzea filmatzen hasi dira
La película se centra en la vida de Rafaela Ybarra, una mujer bilbaína de la alta burguesía que en plena industrialización, a finales del siglo XIX, utilizó su posición para ayudar a las personas más necesitadas. Loreto Mauleon protagoniza la película, en la que participa EITB.
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