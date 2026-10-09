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Comienza el rodaje de "Rafaela", primer largometraje de Alba Lozano

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Rafaela" Alba Lozanoren lehen film luzea filmatzen hasi dira

Última actualización

La película se centra en la vida de Rafaela Ybarra, una mujer bilbaína de la alta burguesía que en plena industrialización, a finales del siglo XIX, utilizó su posición para ayudar a las personas más necesitadas. Loreto Mauleon protagoniza la película, en la que participa EITB.

Cine

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