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"Rafaela" Alba Lozanoren lehen film luzea filmatzen hasi dira

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Filmak Rafaela Ybarra goi burgesiako emakume bilbotarraren bizitza du ardatz; XIX. mende amaieran, industraliazio betean, bere posizioa behartsuenei laguntzeko erabili zuenarena. Loreto Mauleon da EITBren parte hartzea duen pelikularen protagonista.  

Zinema

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