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"Rafaela" Alba Lozanoren lehen film luzea filmatzen hasi dira
Filmak Rafaela Ybarra goi burgesiako emakume bilbotarraren bizitza du ardatz; XIX. mende amaieran, industraliazio betean, bere posizioa behartsuenei laguntzeko erabili zuenarena. Loreto Mauleon da EITBren parte hartzea duen pelikularen protagonista.
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