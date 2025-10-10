Nuevo libro
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Eider Rodríguez: "He intentado mostrar el malestar que se esconde bajo la aspiración de normalidad"

Eider Rodriguez "Dena zulo bera zen"
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eider Rodriguez: "Normaltasun nahiaren azpian ezkutatzen den ezinegona agerrarazten saiatu naiz"

Última actualización

La escritora Eider Rodríguez ha publicado el libro "Dena zulo bera zen" (Susa, 2025), en el que recoge seis relatos. 

Escritores Literatura

Más noticias literatura

Cargar más