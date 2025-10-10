Liburu berria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eider Rodriguez: "Normaltasun nahiaren azpian ezkutatzen den ezinegona agerrarazten saiatu naiz"

Eider Rodriguez "Dena zulo bera zen"
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Eider Rodriguez idazleak "Dena zulo bera zen" (Susa, 2025) liburua argitaratu du. Lanak sei kontakizun biltzen ditu. 

Idazleak Literatura

Albiste gehiago literatura

Gehiago kargatu