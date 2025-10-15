Galardón
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Ministerio español de Cultura premia a los traductores Xabier Olarra y Marian Ochoa de Eribe

Olarra, tolosarra, ha sido galardonado con el Premio Nacional a la Obra de un Traductor, y María Ángeles Ochoa de Eribe, bilbaína, con el Premio a la Mejor Traducción por su labor en la traducción al castellano de la obra “Theodoros”, de Mircea Cărtărescu. Cada uno de los premios está dotado con 30 000 euros.

Xabier Olarra "Ulises" Argazkia: Igela argitaletxea
Xabier Olarra. Foto: Dani Blanco.
Euskaraz irakurri: Espainiako Kultura Ministerioak Xabier Olarra eta Marian Ochoa de Eribe saritu ditu

Última actualización

El Ministerio español de Cultura ha galardonado a Xabier Olarra Lizaso (Tolosa, 1953) con el Premio Nacional a la Obra de un Traductor, correspondiente al año 2025, y a María Angeles Ochoa de Eribe Urdinguio (Bilbao, 1964) con el Premio Nacional a la Mejor Traducción, correspondiente al año 2025, por la traducción al castellano de ‘Theodoros’ de Mircea Cărtărescu (Editorial Impedimenta). Cada uno de los premios está dotado con 30.000 euros.

El jurado reconoce a Xabier Olarra Lizaso por “su enorme aportación al enriquecimiento y normalización del euskera tanto en lo referente a su corpus lingüístico como en el estatus y presencia en los diferentes ámbitos de la vida social”.

Olarra, que fue uno de los creadores en 1989 de la editorial Igela, ha traducido múltiples obras al euskera, entre las que destacan ‘The Postman always Rings Twice’ de J. M. Cain (‘Karteroak beti deitzen du bi aldiz’; Donostia, Elkar, 1983); ‘An Anthropologist On Mars’ de Oliver Sacks (‘Antropologo bat Marten’; Bilbao, U. del País Vasco, 2003); ‘El último encuentro’ de S. Márai, traducida del castellano y del italiano (‘Azken hitzordua’; Iruña, Igela, 2002); ‘The Devil’s Dictionary’ de Ambrose Bierce (‘Deabruaren hiztegia’; Amorebieta, Ibaizabal, 2000). Además, ha traducido a otros autores como Ernest Hemingway, Robert Louis Stevenson, Jack London, William Faulkner, J. Thompson y Truman Capote.

En 2006 recibió el premio Euskadi de traducción literaria por ‘Estilo-ariketak’ de Raymond Queneau (Igela, 2005), y volvió a obtenerlo en 2016 por la traducción literaria de la obra ‘Ulises’, de James Joyce (Iruña, Igela, 2015), labor en la que invirtió dos años.

Por su parte, el jurado ha propuesto la traducción de Marian Ochoa de Eribe de la obra ‘Theodoros’ de Mircea Cărtărescu por “la minuciosidad, riqueza lingüística y perfecto dominio de fuentes y documentación con los que la traductora ha conseguido trasladar al español la excelencia de una novela total”.

Marian Ochoa de Eribe, traductora. Foto: Ioana Nicolaie.

Ochoa de Eribe es traductora del rumano al castellano y doctora en Literatura Comparada por la Universidad de Deusto (Bilbao). Trabaja como profesora de Lengua y Literatura Española en un Instituto de Educación Secundaria.

Ha traducido a los autores más representativos de la literatura clásica rumana, como Panait Istrati, Mihail Sebastian, Mircea Eliade, la obra completa de Mircea Cărtărescu, Tatiana Ţîbuleac, Dora Pavel y varias obras de teatro de Gianina Cărbunariu.

Literatura Literatura

Más noticias sobre literatura

Garazi Albizua "Termita" lburuaren idazlea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Garazi Albizua, Koldo Biguri, Markos Zapiain e Itxaso del Castillo ganan también el premio Euskadi de literatura

Son las y el ganador de las modalidades de Literatura en Castellano, Traducción Literaria en Euskera, Ensayo en Euskera y Ensayo en Castellano, gracias a sus obras "Termita", "Arturoren uhartea. Ume baten oroitzak", "Txillardegi hizkuntzalari" y "Mujeres furiosas. El monstruo femenino en el audiovisual de terror". La semana pasada fueron anunciados los ganadores Unai Elorriaga, Karmele Mitxelena y Maite Rosende.

‘Linguae Vasconum Primitiae’ liburuaren ale bakarra Baionako Euskal Museoan ikusi ahal izango da, larunbat honetatik urtarrilaren 11ra 1545ean Bordelen argitaratutako liburu hau "mugarria" da euskal literaturan, eta autoreak, Bernart Etxeparek, berak eman dio izena Institutuari 'Linguae Vasconum Primitiae' 28 orrialdek osatzen dute eta, itxura xumea izan arren, garrantzi berezia du euskal ondarearen historian
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

'Linguae Vasconum Primitiae', a partir del 11 de octubre en el Museo Vasco de Baiona

El único ejemplar existente de 'Linguae Vasconum Primitiae' podrá verse desde este sábado hasta el próximo 11 de enero en el Museo Vasco de Baiona. Este libro publicado en 1545 en Burdeos supone un "hito" en la literatura vasca y su autor, Bernart Etxepare, da nombre al propio Instituto. 'Linguae Vasconum Primitiae' está formado por 28 páginas y, pese a su aspecto sencillo, tiene una importancia única en la historia del patrimonio vasco.

Cargar más