El Ministerio español de Cultura ha galardonado a Xabier Olarra Lizaso (Tolosa, 1953) con el Premio Nacional a la Obra de un Traductor, correspondiente al año 2025, y a María Angeles Ochoa de Eribe Urdinguio (Bilbao, 1964) con el Premio Nacional a la Mejor Traducción, correspondiente al año 2025, por la traducción al castellano de ‘Theodoros’ de Mircea Cărtărescu (Editorial Impedimenta). Cada uno de los premios está dotado con 30.000 euros.

El jurado reconoce a Xabier Olarra Lizaso por “su enorme aportación al enriquecimiento y normalización del euskera tanto en lo referente a su corpus lingüístico como en el estatus y presencia en los diferentes ámbitos de la vida social”.

Olarra, que fue uno de los creadores en 1989 de la editorial Igela, ha traducido múltiples obras al euskera, entre las que destacan ‘The Postman always Rings Twice’ de J. M. Cain (‘Karteroak beti deitzen du bi aldiz’; Donostia, Elkar, 1983); ‘An Anthropologist On Mars’ de Oliver Sacks (‘Antropologo bat Marten’; Bilbao, U. del País Vasco, 2003); ‘El último encuentro’ de S. Márai, traducida del castellano y del italiano (‘Azken hitzordua’; Iruña, Igela, 2002); ‘The Devil’s Dictionary’ de Ambrose Bierce (‘Deabruaren hiztegia’; Amorebieta, Ibaizabal, 2000). Además, ha traducido a otros autores como Ernest Hemingway, Robert Louis Stevenson, Jack London, William Faulkner, J. Thompson y Truman Capote.

En 2006 recibió el premio Euskadi de traducción literaria por ‘Estilo-ariketak’ de Raymond Queneau (Igela, 2005), y volvió a obtenerlo en 2016 por la traducción literaria de la obra ‘Ulises’, de James Joyce (Iruña, Igela, 2015), labor en la que invirtió dos años.