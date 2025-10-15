El Ministerio español de Cultura premia a los traductores Xabier Olarra y Marian Ochoa de Eribe
Olarra, tolosarra, ha sido galardonado con el Premio Nacional a la Obra de un Traductor, y María Ángeles Ochoa de Eribe, bilbaína, con el Premio a la Mejor Traducción por su labor en la traducción al castellano de la obra “Theodoros”, de Mircea Cărtărescu. Cada uno de los premios está dotado con 30 000 euros.
El Ministerio español de Cultura ha galardonado a Xabier Olarra Lizaso (Tolosa, 1953) con el Premio Nacional a la Obra de un Traductor, correspondiente al año 2025, y a María Angeles Ochoa de Eribe Urdinguio (Bilbao, 1964) con el Premio Nacional a la Mejor Traducción, correspondiente al año 2025, por la traducción al castellano de ‘Theodoros’ de Mircea Cărtărescu (Editorial Impedimenta). Cada uno de los premios está dotado con 30.000 euros.
El jurado reconoce a Xabier Olarra Lizaso por “su enorme aportación al enriquecimiento y normalización del euskera tanto en lo referente a su corpus lingüístico como en el estatus y presencia en los diferentes ámbitos de la vida social”.
Olarra, que fue uno de los creadores en 1989 de la editorial Igela, ha traducido múltiples obras al euskera, entre las que destacan ‘The Postman always Rings Twice’ de J. M. Cain (‘Karteroak beti deitzen du bi aldiz’; Donostia, Elkar, 1983); ‘An Anthropologist On Mars’ de Oliver Sacks (‘Antropologo bat Marten’; Bilbao, U. del País Vasco, 2003); ‘El último encuentro’ de S. Márai, traducida del castellano y del italiano (‘Azken hitzordua’; Iruña, Igela, 2002); ‘The Devil’s Dictionary’ de Ambrose Bierce (‘Deabruaren hiztegia’; Amorebieta, Ibaizabal, 2000). Además, ha traducido a otros autores como Ernest Hemingway, Robert Louis Stevenson, Jack London, William Faulkner, J. Thompson y Truman Capote.
En 2006 recibió el premio Euskadi de traducción literaria por ‘Estilo-ariketak’ de Raymond Queneau (Igela, 2005), y volvió a obtenerlo en 2016 por la traducción literaria de la obra ‘Ulises’, de James Joyce (Iruña, Igela, 2015), labor en la que invirtió dos años.
Por su parte, el jurado ha propuesto la traducción de Marian Ochoa de Eribe de la obra ‘Theodoros’ de Mircea Cărtărescu por “la minuciosidad, riqueza lingüística y perfecto dominio de fuentes y documentación con los que la traductora ha conseguido trasladar al español la excelencia de una novela total”.
Ochoa de Eribe es traductora del rumano al castellano y doctora en Literatura Comparada por la Universidad de Deusto (Bilbao). Trabaja como profesora de Lengua y Literatura Española en un Instituto de Educación Secundaria.
Ha traducido a los autores más representativos de la literatura clásica rumana, como Panait Istrati, Mihail Sebastian, Mircea Eliade, la obra completa de Mircea Cărtărescu, Tatiana Ţîbuleac, Dora Pavel y varias obras de teatro de Gianina Cărbunariu.
