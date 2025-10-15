Espainiako Kultura Ministerioak Xabier Olarra eta Marian Ochoa de Eribe itzultzaileak saritu ditu
Espainiako Kultura Ministerioak Itzultzailearen Obraren Sari Nazionala eman dio Xabier Olarra Lizasori (Tolosa, 1953), eta 2025eko Itzulpen Onenarena Maria Angeles Ochoa de Oribe Urdinguiori (Bilbo, 1964) “Theodoros” Mircea Cărtărescuren liburua (Impedimenta argitaletxea) gaztelaniaz jartzeagatik. Saridunotako bakoitzak 30.000 euro jasoko ditu.
Epaimahaiak aintzat hatu du Xabier Olarrak “euskararen normalkuntzaren eta aberastasunaren alde eginiko ekarpen izugarria, nola hizkuntza corpusari dagokionez hala gizarte bizitzaren esparru ezberdinetan duen itzal eta estatusari dagokienez”.
Olarrak Igela artgitaletxea sortu zuen 1989an, beste hainbat lagunekin batera, eta euskarara ekarri ditu, besteak beste, ‘The Postman always Rings Twice’ J. M. Cainena (‘Karteroak beti deitzen du bi aldiz’; Elkar, 1983); ‘An Anthropologist On Mars’ Oliver Sacksena (‘Antropologo bat Marten’; EHU, 2003); ‘A gyertyák csonkig égnek’ S. Márairena, gaztelaniatik eta italieratik (‘Azken hitzordua’; Igela, 2002); eta ‘The Devil’s Dictionary’ Ambrose Biercerena (‘Deabruaren hiztegia’; Ibaizabal, 2000). Gainera, beste hainbat idazleren lanak euskaratu ditu: Ernest Hemingway, Robert Louis Stevenson, Jack London, William Faulkner, J. Thompson, Truman Capote…
2006an, Euskadi literatura saria irabazi zuen, Euskarako Itzulpena modalitatean, “Estilo ariketak” Raymon Queneauren liburua euskaratzeagatik, eta 2016an ere jaso zuen saria, ‘Ulises’ James Joyceren eleberria euskaratzeko eginiko bi urteko lanaren emaitzaren goresgarri.
Bestalde, epaimahaiak arrazoi hauek eman ditu Marian Ochoa de Eribek ‘Theodoros’ Mircea Cărtărescuren lanari egindako itzulpena aukeratzeko: “itzultzaileak lortu dituen zehaztasun, hizkuntza aberastasun eta dokumentazioaren eta iturrien gaineko jakintza, eleberri erabateko bat gaztelaniara eramateko orduan”.
Ochoa de Eribe errumanieratik gaztelaniarako itzultzailea da, eta Literatura Konparatuan doktorea Deustuko Unibertsitatean (Bilbo). Espainiera eta Espainierazko Literaturako irakaslea da Bigarren Hezkuntzako institutu batean.
Errumaniar literatura klasikoko egile nagusien lanak itzuli ditu, hala nola Panait Istrati, Mihail Sebastian, Mircea Eliade, la obra completa de Mircea Cărtărescu, Tatiana Ţîbuleac, Dora Pavel, baita Gianina Cărbunariuren hainbat antzezlan ere.
Literaturari buruzko albiste gehiago
Garazi Albizuak, Koldo Bigurik, Markos Zapiainek eta Itxaso del Castillok ere irabazi dituzte Euskadi sariak
Gaztelaniazko Literatura, Euskarazko Literatura Itzulpena, Saiakera Euskaraz eta Saiakera Gaztelaniaz modalitateetako irabazleak dira, “Termita”, “Arturoren uhartea. Ume baten oroitzak”, “Txillardegi hizkuntzalari” eta “Mujeres furiosas. El monstruo femenino en el audiovisual de terror” lanekin. Joan den astean, Unai Elorriaga, Karmele Mitxelena eta Maite Rosende idazleek ere jasoko dutela iragarri zuten.
‘Linguae Vasconum Primitiae’, urriaren 11tik aurrera ikusgai Baionako Euskal Museoan
Linguae Vasconum Primitiae liburuaren ale bakarra Baionako Euskal Museoan ikusi ahal izango da larunbat honetatik urtarrilaren 11ra. 1545ean Bordelen argitaratutako lan hau "mugarria" da euskal literaturan, eta autoreak berak (Bernart Etxepare) eman dio izena Institutuari. Linguae Vasconum Primitiae lanak 28 orrialde ditu, eta, itxura xumea izan arren, garrantzi berezia du euskal ondarearen historian.
Eider Rodriguez: "Normaltasun nahiaren azpian ezkutatzen den ezinegona agerrarazten saiatu naiz"
Eider Rodriguez idazleak "Dena zulo bera zen" (Susa, 2025) liburua argitaratu du. Lanak sei kontakizun biltzen ditu.
Euskaltzaindiak Gabriel Arestiren idatzi eta objektuak bildu ditu Bilbon
Idazlearen heriotzaren 50. urteurrenean, Arestik literatura aldizkarietan egin zituen lehen argitalpenak eta objektu ikonikoak jarri dituzte erakusgai Bizkaiko Foru Liburutegian, haren betaurreko ikonikoak esate baterako.
Tere Irastortzaren poemen katalanerako itzulpenarentzat, Etxepare-Laboral Kutxa Itzulpen saria
‘Glosak·Glossar el món’ Manel Rodríguez-Castellok eraman du katalanera, eta Contrabando valentziar argitaletxeak kaleratu du. 4.000 euro jasoko dituzte.
Literatura Nobel saria, László Krasznahorkairentzat
Suediako Akademiak hungariar idazlearen obra goraipatu du, "lan sinesgarri eta irudikorra" baita, "terrore apokalptikoaren erdian artearen boterea berresten duena".
Karmele Mitxelenak eta Laura Chivitek irabazi dute Gipuzkoako Liburu denden Zilarrezko Euskadi saria
Gipuzkoako liburu-saltzaileen ustez, “El ataque de las cabras” (Chivite) eta “Zoriona, edo antzeko zerbait” (Mitxelena) lanek irakurleen bigarren aukera bat merezi dute. Komikien atalean, “Gerra Gazan” albuma (Joe Sacco) aukeratu dute.
Unai Elorriagak, Karmele Mitxelenak eta Maite Rosendek irabazi dute Euskadi Literatura saria
“Francesco Pasqualeren bosgarren arima”, “Aitona Floren” eta “Traba” lanekin bereganatu dute saria, Euskarazko Literatura, Euskarazko Haur eta Gazte Literatura eta Literatur Lanaren Ilustrazioa modalitateetan.
Lourdes Oñederrak "Azken batean" nobela argitaratu du
Idazle eta hizkuntzalariaren istorioa Elisa eta Elixabete ama-alaben oroitzapen eta zaurietan murgiltzen da. Erein etxean argitaratu du.