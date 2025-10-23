¿Qué relación se establece entre escritora y personajes a la hora de crear y escribir la historia? ¿Y después de escribirla?

En ese sentido, la relación que establezco como escritora con los personajes es a veces estrecha, y otras veces no tanto, depende… En algunas ocasiones puede llegar hasta la identificación con ellos u ellas, y en otras se genera una distancia que puede llegar a convertirse en desprecio.

Estas cuestiones pueden atascar de vez en cuando el proceso de escritura, pero creo que resultan necesarias para montar la novela. Después de escribir las anteriores novelas, me han sucedido cosas curiosas como que me pareciera que algo escrito anteriormente estuviera sucediendo en ese momento.

La sombra del personaje de Ixa se extiende a lo largo de toda la novela, pero este personaje, una personificación del mal, siempre aparece indirectamente. ¿No tuviste la tentación de indagar más profundamente en los recovecos de esa maldad?

Me parece muy apropiado que hayas usado la palabra “sombra”. Creo que es precisamente eso, una sombra en la vida de estas dos mujeres… Y sí, reconozco que tuve la tentación y seguro que antes también la he tenido, ya que el mal me resulta muy atractivo y estimulante como tema.

Así que sí, me tentó, pero no me atrajo. Es decir, una vez inmersa en el devenir de la novela, la historia no se dirigió hacia ese camino. Creo que el eje de la narración eran las dos mujeres, su interior, su relación consigo mismas y entre ellas. Ahí, Ixa constituía un elemento importante, ya que tuvo una gran influencia en la vida de ambas, pero no me servía para desarrollar la historia; era, de alguna manera, instrumental, accesorio, pero no quería darle demasiado peso, porque quizás no quería quitarles protagonismo a las mujeres.

A lo mejor para una próxima vez. De momento, el mal apela más a mi parte analítica que a ese otro aspecto que me empuja a la creación.

Por otra parte, no sé si tengo ganas de meterme en la cabeza de un hombre…. Me parece incluso curioso que haya tantos hombres que escriben obras protagonizadas por mujeres. Creo que son muy valientes, y me temo que nos hayamos identificado demasiado con sus miradas sobre nosotras.

Es un tema manido, ¿no? Como cada vez escribimos más mujeres, ya veremos qué pasa…