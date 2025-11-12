Este año se cumplen 50 años del fallecimiento del escritor Gabriel Aresti, por lo que Euskaltzaindia ha organizado con la colaboración de la Cátedra Gabriel Aresti de la EHU, la asociación cultural Gabriel Aresti y la Sociedad Coral de Bilbao una serie de actos que cuenta con el patrocinio del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao, EITB y la Fundación BBK.

El viernes, 14 de noviembre, Euskaltzaindia ha organizado una jornada completa en la que se analizará la influencia de Gabriel Aresti en los escritores y las escritoras de Euskal Herria. Edorta Jiménez, Tere Irastortza, Harkaitz Cano, Sonia González, Iñigo Astiz y Leire Vargas responderán a la pregunta ¿qué ves cuando te reflejas en el espejo de Aresti?.

La serie de charlas tendrá lugar por la mañana (09:30-13: 30), en la sede de Euskaltzaindia en Bilbao, y por la tarde habrá teatro y música a cargo de Mikel Martínez (interpretará el monólogo Olerkari, 19:00) y Eñaut Elorrieta (concierto Aresti kantatuz , 19:30).