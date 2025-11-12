"GABRIELEN ISPILUETAN BARRENA"

Mirándose en el espejo de Gabriel Aresti

El viernes, 14 de noviembre, las escritoras y los escritores Edorta Jiménez, Sonia González, Tere Irastorza, Harkaitz Cano, Iñigo Astiz y Leire Vargas responderán a la siguiente pregunta en la sede de Euskaltzaindia, en Bilbao: "¿Qué ves cuando te reflejas en el espejo de Aresti?".

Gabriel Aresti erakusketa Foru Liburutegian
Exposición homenaje a Gabriel Aresti "50 urte ba (GA) rik"
Euskaraz irakurri: Idazleak, Garbriel Arestiren ispiluari begira
Este año se cumplen 50 años del fallecimiento del escritor Gabriel Aresti, por lo que Euskaltzaindia ha organizado con la colaboración de la Cátedra Gabriel Aresti de la EHU, la asociación cultural Gabriel Aresti y la Sociedad Coral de Bilbao una serie de actos que cuenta con el patrocinio del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao, EITB y la Fundación BBK.

El viernes, 14 de noviembre, Euskaltzaindia ha organizado una jornada completa en la que se analizará la influencia de Gabriel Aresti en los escritores y las escritoras de Euskal Herria. Edorta Jiménez, Tere Irastortza, Harkaitz Cano, Sonia González, Iñigo Astiz y Leire Vargas responderán a la pregunta ¿qué ves cuando te reflejas en el espejo de Aresti?.

La serie de charlas tendrá lugar por la mañana (09:30-13: 30), en la sede de Euskaltzaindia en Bilbao, y por la tarde habrá teatro y música a cargo de Mikel Martínez (interpretará el monólogo Olerkari, 19:00) y Eñaut Elorrieta (concierto Aresti kantatuz , 19:30). 

Euskaltzaindiak Arestiren omenez antolatutako jardunaldiaren kartela
Euskaltzaindia Literatura

Gipuzkoako liburu dendek Laura Chivite, "Gerra Gazan" eta Karmele Mitxelena saritu ditu
Karmele Mitxelena, Laura Chivite y el libro "Gerra Gazan" reciben los premios Euskadi de Plata

La asociación de librerías de Gipuzkoa ha entregado esta mañana los premios Euskadi de Plata a Karmele Mitxelena ("Zoriona, edo antzeko zerbait"), Laura Chivite ("El ataque de las cabras") y Joe Sacco ("Guerra Gazan", editoria Astiberri). Este premio otorga una segunda oportunidad a obras literarias que no han tenido, en opinión de los libreros y libreras la relevancia que merecen. 

Garazi Albizua "Termita" lburuaren idazlea
Garazi Albizua, Koldo Biguri, Markos Zapiain e Itxaso del Castillo ganan también el premio Euskadi de literatura

Son las y el ganador de las modalidades de Literatura en Castellano, Traducción Literaria en Euskera, Ensayo en Euskera y Ensayo en Castellano, gracias a sus obras "Termita", "Arturoren uhartea. Ume baten oroitzak", "Txillardegi hizkuntzalari" y "Mujeres furiosas. El monstruo femenino en el audiovisual de terror". La semana pasada fueron anunciados los ganadores Unai Elorriaga, Karmele Mitxelena y Maite Rosende.

‘Linguae Vasconum Primitiae’ liburuaren ale bakarra Baionako Euskal Museoan ikusi ahal izango da, larunbat honetatik urtarrilaren 11ra 1545ean Bordelen argitaratutako liburu hau "mugarria" da euskal literaturan, eta autoreak, Bernart Etxeparek, berak eman dio izena Institutuari 'Linguae Vasconum Primitiae' 28 orrialdek osatzen dute eta, itxura xumea izan arren, garrantzi berezia du euskal ondarearen historian
'Linguae Vasconum Primitiae', a partir del 11 de octubre en el Museo Vasco de Baiona

El único ejemplar existente de 'Linguae Vasconum Primitiae' podrá verse desde este sábado hasta el próximo 11 de enero en el Museo Vasco de Baiona. Este libro publicado en 1545 en Burdeos supone un "hito" en la literatura vasca y su autor, Bernart Etxepare, da nombre al propio Instituto. 'Linguae Vasconum Primitiae' está formado por 28 páginas y, pese a su aspecto sencillo, tiene una importancia única en la historia del patrimonio vasco.

