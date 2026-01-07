Un grupo de docentes de varios departamentos de la EHU han decidido impulsar una iniciativa de apoyo a la investigación interdisciplinar de la Universidad de Salamanca (USAL) para el esclarecimiento de la muerte de Unamuno. Participan en el grupo, entre otros y otras, el catedrático de Literatura Jon Kortazar, Jon Bernat Zubiri (Economía Aplicada) y el catedrático de Derecho Penal Jon Mirena Landa, junto al Instituto Aranzadi.

David Hoyos y Jon Bernat Zubiri, coordinadores del grupo de apoyo, aseguran que "los diferentes indicios de criminalidad en torno a la muerte de Unamuno, en su propia casa y en extrañas circunstancias, interpelan a EHU a participar en la investigación que está promoviendo la USAL. Unamuno no había tenido ningún síntoma de indisposición y había manifestado en varias ocasiones que estaba amenazado de muerte y deseaba escapar del arresto domiciliario al que estaba sometido".

Joxerramon Bengoetxea, rector de la Universidad del País Vasco, ha trasladado al grupo de trabajo la “disposición y el compromiso institucional de la EHU para apoyar esa labor e impulsar su continuidad”.

“El arresto domiciliario al que estaba sometido, las amenazas de autoridades del Régimen y las circunstancias más que sospechosas de su muerte además de la apropiación que hicieron del cadáver los falangistas y un entierro tan precipitado, dadas las fechas que eran” justifican la investigación, según el director del Master de Conducta Criminal de la USAL, Francisco Javier de Santiago, y la psicolingüista Maria Montfragüe.