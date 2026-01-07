Investigación
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La EHU participará en una investigación para esclarecer la muerte de Unamuno

Un grupo de docentes de varios departamentos de la EHU han decidido impulsar una iniciativa de apoyo a la investigación interdisciplinar de la Universidad de Salamanca (USAL) sobre la muerte de Unamuno. "Los diferentes indicios de criminalidad en torno a la muerte de Unamuno interpelan a la EHU a participar en la investigación que está promoviendo la USAL”, han explicado. 

El Ayuntamiento de Bilbao ha rendido homenaje este lunes a Miguel de Unamuno con motivo del 161 aniversario de su nacimiento en 1864. El alcalde de la villa, Juan Mari Aburto, ha presidido la ofrenda floral al escritor y filósofo, al que ha descrito como un bilbaíno "comprometido con la cultura, la libertad y la dignidad humana; valores que defendió con su vida y con su palabra".
Escultura homenaje a Miguel de Unamuno, en Bilbao
Euskaraz irakurri: EHUko adituek Unamunoren heriotza ikertzeko lantaldean parte hartuko dute
author image

EITB

Última actualización

Un grupo de docentes de varios departamentos de la EHU han decidido impulsar una iniciativa de apoyo a la investigación interdisciplinar de la Universidad de Salamanca (USAL) para el esclarecimiento de la muerte de Unamuno. Participan en el grupo, entre otros y otras, el catedrático de Literatura Jon Kortazar, Jon Bernat Zubiri (Economía Aplicada) y el catedrático de Derecho Penal Jon Mirena Landa, junto al Instituto Aranzadi.

David Hoyos y Jon Bernat Zubiri, coordinadores del grupo de apoyo, aseguran que "los diferentes indicios de criminalidad en torno a la muerte de Unamuno, en su propia casa y en extrañas circunstancias, interpelan a EHU a participar en la investigación que está promoviendo la USAL. Unamuno no había tenido ningún síntoma de indisposición y había manifestado en varias ocasiones que estaba amenazado de muerte y deseaba escapar del arresto domiciliario al que estaba sometido".

Joxerramon Bengoetxea, rector de la Universidad del País Vasco, ha trasladado al grupo de trabajo la “disposición y el compromiso institucional de la EHU para apoyar esa labor e impulsar su continuidad”.

“El arresto domiciliario al que estaba sometido, las amenazas de autoridades del Régimen y las circunstancias más que sospechosas de su muerte además de la apropiación que hicieron del cadáver los falangistas y un entierro tan precipitado, dadas las fechas que eran” justifican la investigación, según el director del Master de Conducta Criminal de la USAL, Francisco Javier de Santiago, y la psicolingüista Maria Montfragüe. 

Escritores Literatura

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Entregan los premios Euskadi de Literatura, en San Sebastián

Aunque ya estaban anunciados los nombres de los ganadores y las ganadoras, hoy se han entregado, en el museo San Telmo de San Sebastián, los premios Euskadi de Literatura. Se han repartido siete reconocimientos en otros tantos apartados. Unai Elorriaga ha sido galardonado con el premio Literatura en euskera; en castellano, lo ha recibido Garazi Albizua. Karmele Mitxelena, Maite Rosende, Koldo Bigubi, Markos Zapiain e Itxaso del Castillo han sido otros de los premiados.

Cargar más
Publicidad
X