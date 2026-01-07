EHUko adituek Unamunoren heriotza ikertzeko lantaldean parte hartuko dute
EHUko hainbat sailetako irakasle talde batek diziplinarteko ikerketa sustatzeko ekimen bat bultzatuko du Salamancako Unibertsitatean (USAL), Unamunoren heriotza argitzeko helburuarekin. Ekimenean, besteak beste, Jon Kortazar Literatura katedradunak, Jon Bernat Zubirik (Ekonomia Aplikatua) eta Jon Mirena Landa Zuzenbide Penaleko katedradunak parte hartuko dute, Aranzadi Institutuarekin elkarlanean.
“Unamunoren heriotzaren inguruan, bere etxean eta inguruabar bitxietan, kriminalitate-zantzu desberdinak agertu izanak EHU interpelatu egiten du USALek abiatu duen ikerketan parte hartzera. Unamunok ez zuen osasun-arazorik, eta behin baino gehiagotan esana zuen heriotza-mehatxupean zegoela eta etxean atxilotuta egotetik ihes egin nahi zuela”, adierazi dute David Hoyos eta Jon Bernat Zubiri laguntza taldeko koordinatzaileek.
Joxerramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak azpimarratu du “EHUren prestasuna eta konpromiso instituzionala ikerketa babesteko eta haren garapena bultzatzeko”.
“Etxean atxilotuta egotea, Erregimeneko agintarien mehatxuak, heriotzaren inguruko inguruabar susmagarriak, falangistek gorpuaz jabetu izana eta hileta berehalaxe antolatzea susmoak pizten dituzten gertakariak dira”, esan dute USALeko Jokabide Kriminaleko Masterreko zuzendari Francisco Javier de Santiagok eta Maria Montfragüe psikolinguistak.
Joxe Azurmendiri aitortza ekitaldia egin diote Durangoko Azokaren azken egunean
Jakin Fundazioko eta Gerediagako kideek aitortza omenaldia egin diote gaur Joxe Azurmendiri. Pentsalari, idazle eta euskaltzaleari eskainitako Jakin aldizkariren azken zenbakia izan du abiapuntu ekitaldiak. Horrekin batera, Azurmendiren Manifestu atzeratua errezitatu dute hainbat poetak Durangoko Azokako azken egunean.
Euskadi Literatura sariak banatu dituzte, Donostian
Irabazleen izenak iragarrita zeuden arren, gaur banatu dituzte, Donostiako San Telmo museoan, Euskadi Literatura sariak. Zazpi aitortza banatu dituzte, horrenbesteko ataletan. Euskarazko Literaturan, Unai Elorriaga saritu dute; gaztelaniazkoan, Garazi Albizua. Karmele Mitxelena, Maite Rosende, Koldo Biguri , Markos Zapiain eta Itxaso del Castillo izan dira beste arloetako sarituak.
Jon Arretxe: "Aldatzeko beharra sumatzen nuen"
Jon Arretxe idazleak Toureren istorioak alboratu, eta Txerriak eta loreak eleberri beltza argitaratu du. Durangoko Azokan izango da salgai.
Karmele Jaio: "Errealitatearen definizio intimo bat egin dut"
Gasteiztar idazleak Harrizko bihotza liburua aurkeztu du, denetariko testuak (hausnarketak, oroitzapenak, aforismoak, poemak...) Atik Zra sailkatuta biltzen dituen lana edo "taupaden alfabeto bat".
Jon Kortazarrek "Gabriel Aresti. Poesia eta gizartea" liburua idatzi du
Irakasle eta ikertzaileak Bilboko poetari eskaini dio bere lan berria (Pamiela, 2025), aurten bertan Lauaxetari buruzko beste liburu bat argitaratu eta gero.
Mikel Santiagok "La chica del lago" eleberria aurkeztu du Bilbon
Istorioa Arabako herri txiki batean girotuta dago. Gai orokorrak landu ditu idazleak, ahalik eta irakurle gehienengana iristeko. Jende asko bildu da liburua aurkezteko ekitaldian, eta, ondorioz, guztiak ezin izan dira aretora sartu.
Idazleak, Gabriel Arestiren ispiluari begira
Ostiralean, azaroak 14, Edorta Jimenezek, Sonia Gonzalezek, Tere Irastorzak, Harkaitz Canok, Iñigo Astizek eta Leire Vargasek galdera honi erantzungo diote, Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan: “Zer ikusten duzu Arestiren ispiluan zeure burua islatzen duzunean?”.
Bakardadea eta nortasuna hartuko ditu hizpide Literaktum letren jaialdiak
Donostiako literatura jaialdiak Juan Jose Millas, Eider Rodriguez, Javier Cercas, Laura Chivite, Arantxa Urretabizkaia, Juan Manuel de Prada, Julen Apella, Belen Gopuegui, Harkaitz Cano eta Ignacio Martinez de Pison gonbidatu ditu, besteak beste.
Anjel Lertxundi sarituko dute Irun literatura sarietan
Azaroaren 22an, Irun literatura sarien 46. edizioko banaketa ekitaldian, omenduko dute Lertxundi. Sariok Garazi Kamio Anduagak, Karlos Linazasoro Izagirrek, Mario Marínek eta Marina Casadok jasoko dituzte.