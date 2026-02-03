Exposición
La exposición 'Lauaxeta, arquitecto de sueños' llega al Museo del Nacionalismo Vasco, en Bilbao

'Lauaxeta, ametsen egilea' erakusketa Eskal Abertzaletasunaren Museoan.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 'Lauaxeta, ametsen egilea' erakusketa Euskal Abertzaletasunaren Museora iritsi da, Bilbora

El Museo del Nacionalismo Vasco de la Fundación Sabino Arana acoge hasta el 12 de marzo en Sabin Etxea, en Bilbao, la exposición itinerante 'Lauaxeta, ametsen egilea', organizada por la Diputación Foral de Bizkaia en colaboración con el museo. Conmemora el 120º aniversario del nacimiento del poeta y escritor vasco Esteban Urkiaga 'Lauaxeta'.

Escritores Literatura

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Entregan los premios Euskadi de Literatura, en San Sebastián

Aunque ya estaban anunciados los nombres de los ganadores y las ganadoras, hoy se han entregado, en el museo San Telmo de San Sebastián, los premios Euskadi de Literatura. Se han repartido siete reconocimientos en otros tantos apartados. Unai Elorriaga ha sido galardonado con el premio Literatura en euskera; en castellano, lo ha recibido Garazi Albizua. Karmele Mitxelena, Maite Rosende, Koldo Bigubi, Markos Zapiain e Itxaso del Castillo han sido otros de los premiados.

