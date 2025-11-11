ETS celebrará el lanzamiento de su nuevo disco con un evento abierto al público en el Buesa Arena

El evento tendrá “un precio simbólico” de 3 euros, y las entradas estarán disponibles el 13 de noviembre a las 11:00. Antes, habrá una preventa exclusiva para “la comunidad ETS” el 12 de noviembre a las 11:00.

ETS define Konkista como “una representación honesta de la vida, llena de contradicciones y ambivalencia. Es un disco que nace del caos emocional, que trata de entender las cicatrices que tenemos para avanzar hacia una conquista interior. Es un refugio donde todo el mundo podrá encontrar su lugar”.

El 30 de octubre, el grupo publicó el single “Ta orain zer?”, y en abril del próximo año actuará en Barcelona (11 de abril, Palau Sant Jordi) y Madrid (25 de abril, Movistar Arena).