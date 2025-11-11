30 de noviembre
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

ETS celebrará el lanzamiento de su nuevo disco con un evento abierto al público en el Buesa Arena

La “escucha guiada” del disco “Konkista”, que verá la luz el 5 de diciembre, se celebrará el domingo, 30 de noviembre, a las 18:00 horas. Las entradas, que tendrán “un precio simbólico" de 3 euros, estarán disponibles el 13 de noviembre, un día antes para la “comunidad ETS”.
ETS "Konkista"
ETS
author image

Natxo Velez | EITB

Última actualización

ETS celebrará el domingo, 30 de noviembre, un evento en el pabellón Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz donde 8000 seguidores y seguidoras podrán escuchar en primicia el sexto disco de la banda, Konkista, que se pondrá a la venta el 5 de diciembre.

El grupo ha adelantado que, durante la fiesta de escucha del disco, “se estrenarán los contenidos audiovisuales que acompañan al proyecto y habrá momentos de interacción con el público”.

Iñigo Etxezarreta ETSko kantaria
18:00 - 20:00

El evento tendrá “un precio simbólico” de 3 euros, y las entradas estarán disponibles el 13 de noviembre a las 11:00. Antes, habrá una preventa exclusiva para “la comunidad ETS” el 12 de noviembre a las 11:00.

ETS define Konkista como “una representación honesta de la vida, llena de contradicciones y ambivalencia. Es un disco que nace del caos emocional, que trata de entender las cicatrices que tenemos para avanzar hacia una conquista interior. Es un refugio donde todo el mundo podrá encontrar su lugar”.

El 30 de octubre, el grupo publicó el single “Ta orain zer?”, y en abril del próximo año actuará en Barcelona (11 de abril, Palau Sant Jordi) y Madrid (25 de abril, Movistar Arena).  

Vitoria-Gasteiz Música vasca Música

Te puede interesar

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Inaugurada en Donibane Lohizune una escultura en homenaje al prestigioso compositor Maurice Ravel

Aunque nació en Ziburu, Maurice Ravel pasó mucho tiempo a lo largo de su vida en Donibane Lohizune (San Juan de Luz). Con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, 2025 ha estado plagado de actos en su honor,  y  este sábado se ha celebrado el último, la inaugurado de una escultura. El creador, Romain Tiercin, ha manifestado que "el legado de Ravel sigue iluminando el mundo".

Cargar más
Publicidad
X