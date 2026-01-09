Diez años sin David Bowie

Este sábado, 10 de enero, se cumplirán diez años de la muerte de David Bowie, uno de los artistas más polifacéticos y arriesgados de su generación, que no dudó en cambiar de imagen y de estilo en múltiples ocasiones a lo largo de sus 69 años de vida.

Nacido como David Robert Jones en Brixton el 8 de enero 1947, popular barrio del sur de Londres, de muy pequeño ya cantaba, bailaba y se entusiasmaba por la música norteamericana. Con 15 años, formó su primera banda, The Konrads.

Siempre por delante de todas las modas, tallista de tendencias con un pie en el presente y otro en el futuro, Bowie cantó en "Changes" (1971, del álbum 'Hunky Dory'): "Cambios... voltea y encara lo extraño. No quiero ser más rico, lo que quiero es ser un hombre diferente".