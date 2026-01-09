Aniversario
Diez años sin David Bowie

"El camaleón" falleció hace diez años dejando un inmenso y estimulante legado.
Vista del mural del cantante David Bowie, en Brixton, barrió dónde nació, en Londres. Mañana sábado se cumplirán diez años de la muerte de David Bowie, "El camaleón", uno de los artistas más polifacéticos y arriesgados de su generación, que no dudó en cambiar de imagen y de estilo en múltiples ocasiones a lo largo de sus 69 años de vida. Nacido como David Robert Jones en Brixton, popular barrio del sur de Londres, ya desde niño mostró unas inigualables inclinaciones artísticas que no pasaron desapercibidas por sus maestros. Con diez años ya cantaba y bailaba y se entusiasmaba por la música norteamericana.-
Mural de Bowie en su barrio natal, Brixton, en Londres. Foto: Efe.

Última actualización

Este sábado, 10 de enero, se cumplirán diez años de la muerte de David Bowie, uno de los artistas más polifacéticos y arriesgados de su generación, que no dudó en cambiar de imagen y de estilo en múltiples ocasiones a lo largo de sus 69 años de vida.

Nacido como David Robert Jones en Brixton el 8 de enero 1947, popular barrio del sur de Londres, de muy pequeño ya cantaba, bailaba y se entusiasmaba por la música norteamericana. Con 15 años, formó su primera banda, The Konrads.

Siempre por delante de todas las modas, tallista de tendencias con un pie en el presente y otro en el futuro, Bowie cantó en "Changes" (1971, del álbum 'Hunky Dory'): "Cambios... voltea y encara lo extraño. No quiero ser más rico, lo que quiero es ser un hombre diferente".

Más allá llegarán, como muestra de esa inquietud 'Starman', 'Heroes', 'Modern Love', 'Ziggy Stardust', 'China Girl', 'Under Pressure', 'Modern Love'... y la lista podría sumar varias decenas de títulos más.

"Under pressure" lo unió a Freddie Mercury, pero Bowie también colaboró con Mick Jagger, John Lennon, Tina Turner, Bing Crosby, Lou Reed, Cher, Iggy Pop... El Camaleón se adaptaba a todos los estilos, o todos acababan adaptándose a él: pop, rock, punk, soul glam, pop...

Diez años cumplió ayer, 8 de enero, también Blackstar, su vigésimo quinto y último disco de estudio, publicado el día de su 69 cumpleaños, dos días antes de su muerte. lejos de autocomplacencias y fiel a sí mismo, sirve de epítome de una carrera vanguardista como pocas. 

