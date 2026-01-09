Diez años sin David Bowie
Este sábado, 10 de enero, se cumplirán diez años de la muerte de David Bowie, uno de los artistas más polifacéticos y arriesgados de su generación, que no dudó en cambiar de imagen y de estilo en múltiples ocasiones a lo largo de sus 69 años de vida.
Nacido como David Robert Jones en Brixton el 8 de enero 1947, popular barrio del sur de Londres, de muy pequeño ya cantaba, bailaba y se entusiasmaba por la música norteamericana. Con 15 años, formó su primera banda, The Konrads.
Siempre por delante de todas las modas, tallista de tendencias con un pie en el presente y otro en el futuro, Bowie cantó en "Changes" (1971, del álbum 'Hunky Dory'): "Cambios... voltea y encara lo extraño. No quiero ser más rico, lo que quiero es ser un hombre diferente".
Más allá llegarán, como muestra de esa inquietud 'Starman', 'Heroes', 'Modern Love', 'Ziggy Stardust', 'China Girl', 'Under Pressure', 'Modern Love'... y la lista podría sumar varias decenas de títulos más.
"Under pressure" lo unió a Freddie Mercury, pero Bowie también colaboró con Mick Jagger, John Lennon, Tina Turner, Bing Crosby, Lou Reed, Cher, Iggy Pop... El Camaleón se adaptaba a todos los estilos, o todos acababan adaptándose a él: pop, rock, punk, soul glam, pop...
Diez años cumplió ayer, 8 de enero, también Blackstar, su vigésimo quinto y último disco de estudio, publicado el día de su 69 cumpleaños, dos días antes de su muerte. lejos de autocomplacencias y fiel a sí mismo, sirve de epítome de una carrera vanguardista como pocas.
Te puede interesar
Neomak, en directo en el Arriaga
El grupo ha llevado al teatro bilbaíno la gira de presentación de su disco "Lazturak orbain". Además de sus nuevas canciones, la actuación dejó temas anteriores como este "Kontu zaharrak".
Errobi se despide con su último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián
La histórica banda labortana encabezada por Anje Duhalde y Mixel Ducau ha ofrecido en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián a su último directo. Errobi se convirtió en el grupo pionero del rock progresivo vasco en los años 70. El año pasado comenzaron una gira de despedida por el 50 aniversario que tuvo una gran acogida en varios pueblos de Euskal Herria. Este martes, 30 de diciembre, han finalizado ese exitoso recorrido con un concierto que ha agotado todas las entradas.
Etzakit regresa a los escenarios 23 años después, con tres conciertos especiales en enero
El grupo hernaniarra vuelve a los escenarios tras más de dos décadas de silencio. La mítica banda de triki pop ofrecerá tres conciertos los días 2, 3 y 5 de enero, retomando su historia allí donde comenzó y se despidió, en Oialume, en una cita cargada de nostalgia y emoción para toda una generación.
Mikel Urdangarin ofrece un concierto mágico, como viene siendo habitual, en Navidad
Mikel Urdangarin lleva más de 20 años ofreciendo una actuación especial el último fin de semana del año. Con todas las entradas agotadas, el cantante ha atraído a público desde muchos puntos de Euskal Herria. Ha reunido caras nuevas y antiguas en el Kafe Antzokia de Bilbao.
Miles de personas disfrutan del festival Aske en Atarrabia, para reivindicar "la libertad de este pueblo"
Se han dado cita diversos grupos y artistas, como Neomak, Merina Gris, Gozategi y Janus Lester. Los organizadores reivindican “la libertad de este pueblo” para “crear la banda sonora de una Euskal Herria libre: euskaldun, feminista, anticapitalista y solidaria, entre otras”.
Perry Bamonte, guitarrista de la banda británica The Cure, fallece a los 65 años
Nació en Londres en 1960, y comenzó su carrera musical como bajista a los 19 años. Descrito por el grupo como "tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo", Bamonte fue integrante esencial de The Cure desde 1990.
La gira de Mikel Erentxun llega a San Sebastián
Tras unos 50 conciertos ofrecidos durante todo el año 2025, la gira realizada con motivo del 40 aniversario del primer disco de Duncan Dhu, ha aterrizado en el palacio Kursaal. En este tour, Erentxun ofrece las canciones más conocidas de la banda donostiarra, así como algunos temas que nunca tocaron en un concierto.
El festival Aske nacerá este sábado Villava con Neomak, Merina Gris y Gozategi
Nafarroa 1512, The Clayton, Juantxo Skalari & La Rude Band, Janus Lester, Marte Lasarte y Dodosound también participarán el festival, heredero del Hatortxu Rock.
Bizardunak y Rita Payés ponen en marcha el festival Santaspascuas
El festival navideño de música de Pamplona arranca su programación con el concierto de Bizardunak el jueves en la Zentral y de la trombonista, cantante y compositora catalana el domingo en Baluarte.