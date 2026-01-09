Urteurrena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hamar urte David Bowie gabe

“Kameleoia” duela hamar urte zendu zen, ondare gaitz eta pizgarria utzita. 

Vista del mural del cantante David Bowie, en Brixton, barrió dónde nació, en Londres. Mañana sábado se cumplirán diez años de la muerte de David Bowie, "El camaleón", uno de los artistas más polifacéticos y arriesgados de su generación, que no dudó en cambiar de imagen y de estilo en múltiples ocasiones a lo largo de sus 69 años de vida. Nacido como David Robert Jones en Brixton, popular barrio del sur de Londres, ya desde niño mostró unas inigualables inclinaciones artísticas que no pasaron desapercibidas por sus maestros. Con diez años ya cantaba y bailaba y se entusiasmaba por la música norteamericana.-
Bowieren murala bere jaioterriko auzoan, Brixtonen, Londresen. Argazkia: Efe.

Azken eguneratzea

Larunbatean, urtarrilak 10, hamar urte beteko dira David Bowie betiko itzali zenetik. Bere belaunaldiko artista popular arriskuzale eta osoenetako izan zen Bowie, horretan behinena izan ez bazen, eta bizi izan zen 69 urtean ez zuen inoiz zalantzarik agertu irudia edo musika estiloa, izena eta izena, behin eta berriz aldatzeko.

1947ko urtarrilaren 8an Brixton Londres hegoaldeko auzoan David Robert Jones izenez sortua, txiki-txikitatik agertu zuen kanturako, dantzarako eta estatubatuar musikarako jaidura. 15 urte zituela, The Konrads sortu zuen, bere lehen musika taldea.

Betiere modei aurrea hartuz edo, hobeto esan, oin bat gaurkoan eta bestea biharkoan zuela modak asmatuz eta gidatuz, Bowiek hau kantatu zuen “Changes” Hunky Dory diskoko kantuan: “Aldaketak… Estrainioari aurre egin eta irauli. Ez dut aberatsagoa izan, ezpada gizon ezberdina izan nahi dut”.  

Geroago etorri ziren, irrika eta jakin-nahi horren erakusgarri, 'Starman', 'Heroes', 'Modern Love', 'Ziggy Stardust', 'China Girl', 'Under Pressure', 'Modern Love'... Eta dozenaka abesti gehiago erants dakizkioke zerrenda beti laburregiari.

“Under pressure” horrek Freddie Mercuryrekin batu zuen, baina Bowie handienen parean egon zen, estiloa eta gainerako ingurumari guztiak gorabehera: Mick Jagger, John Lennon, Tina Turner, Bing Crosby, Lou Reed, Cher, Iggy Pop... Kameleoia estilo guztietara egokitu zen, edo, bestela ikusita, guztiak egokitu zitzaizkion: popa, rocka, punka, soul, glama, popa… 

Atzo, urtarrilak 8, hamar urte bete zituen Blackstar, Bowieren estudioko hogeita bosgarren diskoak argitaratu zuen azkenak, Duke Zuriaren 69. urtebetetzearen egunean kaleratu baitzen, hil baino bi egun lehenago. 

Musika Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

azken kontzertua Donostiako Victoria Eugenia antzokian. último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Errobik azken kontzertua eman du Donostiako Victoria Eugenia Antzokian

Anje Duhalde eta Mixel Ducau buru dituen talde lapurtar historikoak bere azken zuzenekoa eskaini du Donostiako Victoria Eugenia Antzokian. Errobi taldea euskal rock progresiboaren aitzindari bihurtu zen 70eko hamarkadan. Iaz hasi zuten Errobiren 50. urteurrena ospatzeko agur-bira, eta arrakasta handia izan dute Euskal Herriko hainbat herritan. Astearte honetan, abenduaren 30ean, amaituko dute ibilbide oparo hori, sarrera guztiak agortu dituen kontzertu batekin. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X