61ª edición
El público seleccionará los diez grupos locales que participarán en el Jazzaldia

La sala Club del teatro Victoria Eugenia, Lugaritz Kultur Etxea, Kutxa Fundazioa Kluba y el bar Altxerri acogerán conciertos de 15 grupos, de los que el público escogerá diez.
Marmitako Trap Banda actuará el 23 de enero en Lugaritz Kultur Etxea
author image

EITB

Última actualización

El público seleccionará los 10 grupos locales que participarán en la 61ª edición del Festival de Jazz de San Sebastián, que se celebrará entre los días 22 y 26 de julio. 15 grupos locales, escogidos por la organización entre 49 propuestas presentadas, ofrecerán otros tantos conciertos entre enero y marzo, comenzando hoy mismo (Mané, Victoria Eugenia Club, 19:30.

Tras las actuaciones en directo, el público asistente podrá puntuar al grupo que haya visto, y los diez grupos que mejores resultados obtengan serán los que finalmente se incluirán en el programa del Jazzaldia.

Las 15 actuaciones tendrán lugar en la sala Club de Victoria Eugenia Antzokia, en Lugaritz Kultur Etxea, en Kutxa Fundazioa Kluba (en Tabakalera) y en el bar Altxerri.

13 de enero, Victoria Eugenia Club, Mané (19:30)
23 de enero, Lugaritz Kultur Etxea, Marmitako Trap Banda (19:30)
26 de enero, Victoria Eugenia Club, Tremendo Piquete (19:30)
27 de enero, Victoria Eugenia Club, Yko Project (19:30)

2 de febrero, Victoria Eugenia Club, Rodri Lauroba Group (19:30)
3 de febrero, Altxerri, Four Clovers (20:00)
6 de febrero, Lugaritz Kultur Etxea, Bea Asurmendi (19:30)
17 de febrero, Altxerri, Iñar Sastre (20:00)
18 de febrero, Kutxa Fundazioa Club, Erromintxelak (20:00)
24 de febrero, Kutxa Fundazioa Club, Itziar Mendibil Quartet (20:00)
25 de febrero, Altxerri, La Ola Maldita (20:00)

11 de marzo, Kutxa Fundazioa Club, Malaka (20:00)
13 de marzo, Lugaritz Kultur Etxea, Trio Bahia (19:30)
16 de marzo, Altxerri, Thalatha (20:00)
31 de marzo, Kutxa Fundazioa Club, White Carters (20:00)

Pat Metheny, Diana Krall y Marcus Miller, en el Festival de Jazz de San Sebastián
Festival de Jazz 2025 Conciertos Donostia-San Sebastián Música

