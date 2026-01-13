El público seleccionará los diez grupos locales que participarán en el Jazzaldia
El público seleccionará los 10 grupos locales que participarán en la 61ª edición del Festival de Jazz de San Sebastián, que se celebrará entre los días 22 y 26 de julio. 15 grupos locales, escogidos por la organización entre 49 propuestas presentadas, ofrecerán otros tantos conciertos entre enero y marzo, comenzando hoy mismo (Mané, Victoria Eugenia Club, 19:30.
Tras las actuaciones en directo, el público asistente podrá puntuar al grupo que haya visto, y los diez grupos que mejores resultados obtengan serán los que finalmente se incluirán en el programa del Jazzaldia.
Las 15 actuaciones tendrán lugar en la sala Club de Victoria Eugenia Antzokia, en Lugaritz Kultur Etxea, en Kutxa Fundazioa Kluba (en Tabakalera) y en el bar Altxerri.
13 de enero, Victoria Eugenia Club, Mané (19:30)
23 de enero, Lugaritz Kultur Etxea, Marmitako Trap Banda (19:30)
26 de enero, Victoria Eugenia Club, Tremendo Piquete (19:30)
27 de enero, Victoria Eugenia Club, Yko Project (19:30)
2 de febrero, Victoria Eugenia Club, Rodri Lauroba Group (19:30)
3 de febrero, Altxerri, Four Clovers (20:00)
6 de febrero, Lugaritz Kultur Etxea, Bea Asurmendi (19:30)
17 de febrero, Altxerri, Iñar Sastre (20:00)
18 de febrero, Kutxa Fundazioa Club, Erromintxelak (20:00)
24 de febrero, Kutxa Fundazioa Club, Itziar Mendibil Quartet (20:00)
25 de febrero, Altxerri, La Ola Maldita (20:00)
11 de marzo, Kutxa Fundazioa Club, Malaka (20:00)
13 de marzo, Lugaritz Kultur Etxea, Trio Bahia (19:30)
16 de marzo, Altxerri, Thalatha (20:00)
31 de marzo, Kutxa Fundazioa Club, White Carters (20:00)
La ABAO abre el año con “Werther”, de Jules Massent
Celso Albelo, Annalisa Stroppa, Lucía Iglesias y Àngel Òdena protagonizan las cuatro representaciones (17, 20, 23 y 26 de enero, Euskalduna) de la ópera cumbre del romanticismo francés.
La Euskadiko Orkestra interpreta a Strauss, Brahms y Arriaga en su quinto programa de la temporada
La soprano Rachel Willis-Sorensen y el flautista y director Jaime Martín se unirán a las y los intérpretes de la orquesta vasca entre los días 12 y 16 de enero en los conciertos de San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Pamplona y Bilbao.
Diez años sin David Bowie
"El camaleón" falleció hace diez años dejando un inmenso y estimulante legado.
Neomak, en directo en el Arriaga
El grupo ha llevado al teatro bilbaíno la gira de presentación de su disco "Lazturak orbain". Además de sus nuevas canciones, la actuación dejó temas anteriores como este "Kontu zaharrak".
Errobi se despide con su último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián
La histórica banda labortana encabezada por Anje Duhalde y Mixel Ducau ha ofrecido en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián a su último directo. Errobi se convirtió en el grupo pionero del rock progresivo vasco en los años 70. El año pasado comenzaron una gira de despedida por el 50 aniversario que tuvo una gran acogida en varios pueblos de Euskal Herria. Este martes, 30 de diciembre, han finalizado ese exitoso recorrido con un concierto que ha agotado todas las entradas.
Etzakit regresa a los escenarios 23 años después, con tres conciertos especiales en enero
El grupo hernaniarra vuelve a los escenarios tras más de dos décadas de silencio. La mítica banda de triki pop ofrecerá tres conciertos los días 2, 3 y 5 de enero, retomando su historia allí donde comenzó y se despidió, en Oialume, en una cita cargada de nostalgia y emoción para toda una generación.
Mikel Urdangarin ofrece un concierto mágico, como viene siendo habitual, en Navidad
Mikel Urdangarin lleva más de 20 años ofreciendo una actuación especial el último fin de semana del año. Con todas las entradas agotadas, el cantante ha atraído a público desde muchos puntos de Euskal Herria. Ha reunido caras nuevas y antiguas en el Kafe Antzokia de Bilbao.
Miles de personas disfrutan del festival Aske en Atarrabia, para reivindicar "la libertad de este pueblo"
Se han dado cita diversos grupos y artistas, como Neomak, Merina Gris, Gozategi y Janus Lester. Los organizadores reivindican “la libertad de este pueblo” para “crear la banda sonora de una Euskal Herria libre: euskaldun, feminista, anticapitalista y solidaria, entre otras”.
Perry Bamonte, guitarrista de la banda británica The Cure, fallece a los 65 años
Nació en Londres en 1960, y comenzó su carrera musical como bajista a los 19 años. Descrito por el grupo como "tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo", Bamonte fue integrante esencial de The Cure desde 1990.