El grupo está formado por intérpretes, tanto de Euskal Herria como de otros territorios, y jóvenes que se están formando en la interpretación de música barroca. Los días 26 de febrero en el teatro Arriaga (Bilbao) y 28 de febrero en el Kursaal (San Sebastián) presentarán el espectáculo "Masquarade".

Dirigidos por Enrike Solinis, han realizado un ensayo abierto en la casa de cultura Torrezabal de Galdakao.