Zea Mays comienza a grabar un nuevo disco en Inglaterra
El grupo de Errekalde trabaja sus nuevas canciones con el productor Dave Izumi, y completará la grabación durante los próximos meses en diferentes estudios para publicar un nuevo disco a finales de año.
Zea Mays ha comenzado la grabación de su próximo disco, que se publicará a finales de 2026. El cuarteto ha trabajado en esta primera fase de la grabación con el productor Dave Izumi (Billy Bragg, Natalie Imbruglia, James Bay....), y completará el disco “en diferentes estudios en los próximos meses”.
El grupo adelanta que su nuevo trabajo “marcará una nueva etapa en la trayectoria de la banda, que se acerca a sus 30 años de carrera”.
