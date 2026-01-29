Bruce Springsteen lanza una canción contra la violencia desplegada por el ICE en Mineápolis
El músico estadounidense Bruce Springsteen ha publicado una nueva canción, “Streets of Minneapolis”, para responder a la muerte de dos vecinos de los vecinos de Mineápolis Alex Pretti y Renee Good a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.
“Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la publico hoy en respuesta al terrorismo de Estado que asola la ciudad de Minneapolis. Está dedicada a la gente de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good”, ha explicado este miércoles Springsteen.
La canción sigue en la estela de los comentarios públicos que Springsteen ha hecho sobre las protestas en Mineápolis, como cuando en el festival Light of Day en Nueva Jersey, dedicó su interpretación de "The Promised Land" a la primera víctima mortal y madre de tres hijos y apoyó la postura del alcalde de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) debe abandonar la ciudad.
Te puede interesar
Neil Young ofrece a Groenlandia acceso gratuito a su música
El músico canadiense, que también retirará su catálogo de Amazon, cederá por un año su colección de música y películas a las y los habitantes de Groenlandia, en solidaridad ante la amenaza de anexión a Estados Unidos.
La discográfica Elkar, sancionada por la explotación no autorizada de las canciones de Hertzainak
Un juzgado de San Sebastián ha impuesto una indemnización de 21 473,05 euros para los miembros del grupo “por daños y perjuicios de carácter patrimonial y por daño moral”. Cabe impugnación contra el fallo ante la Audiencia provincial, en un plazo de veinte días.
Zea Mays comienza a grabar un nuevo disco en Inglaterra
El grupo de Errekalde trabaja sus nuevas canciones con el productor Dave Izumi, y completará la grabación durante los próximos meses en diferentes estudios para publicar un nuevo disco a finales de año. Zea Mays ha comenzado la grabación de su próximo disco, que se publicará a finales de 2026. El cuarteto ha trabajado en esta primera fase de la grabación con el productor Dave Izumi (Billy Bragg, Natalie Imbruglia, James Bay....), y completará el disco “en diferentes estudios en los próximos meses”. El grupo adelanta que su nuevo trabajo “marcará una nueva etapa en la trayectoria de la banda, que se acerca a sus 30 años de carrera”.
Durango gritará por Palestina el 21 de marzo
Anari, Belako, Borla, Eire, Hofe, Ibil Bedi, J Martina, Odei, Olatz Salvador y más artistas por anunciar participarán en un concierto solidario en Landako Gunea. Las entradas están a la venta en formato físico en diferentes locales de Euskal Herria.
Ya está en marcha la Euskal Herriko Orkestra Barrokoa
El grupo está formado por intérpretes, tanto de Euskal Herria como de otros territorios, y jóvenes que se están formando en la interpretación de música barroca. Los días 26 de febrero en el teatro Arriaga (Bilbao) y 28 de febrero en el Kursaal (San Sebastián) presentarán el espectáculo "Masquarade". Dirigidos por Enrike Solinis, han realizado un ensayo abierto en la casa de cultura Torrezabal de Galdakao.
Gontzal Mendibil: “Prefiero emprender que resistir”
El músico de Zeanuri celebra medio siglo de carrera musical este miércoles, 21 de enero, en el teatro Arriaga de Bilbao. No faltarán en el repertorio piezas históricas como “Bagare”, “Herria maitatzeko” “Kapitalismoak” o “Merezi ote”, y también se podrá disfrutar de composiciones más actuales. En este formato, que tendrá continuidad después de este estreno, Mendibil compartirá escenario con ocho músicos, dos coristas, el grupo de danzas Beti Jai Alai y el coro Easo. Hablamos con él en pleno ensayo para el concierto.
Soziedad Alkoholika y The Toy Dolls, en festival Bonus Track de Durango
Landako Gunea acogerá el 18 de abril la segunda edición del festival, en el que también actuarán Segismundo Toxicómano, Kaos Urbano, Kaotiko, Josetxu Piperrak, Juantxo Skalari, El Último Ke Zierre, Manifa, Alfredo Piedrafita, Dinamita y Disolventex.
El público seleccionará los diez grupos locales que participarán en el Jazzaldia
La sala Club del teatro Victoria Eugenia, Lugaritz Kultur Etxea, Kutxa Fundazioa Kluba y el bar Altxerri acogerán conciertos de 15 grupos, de los que el público escogerá diez.
La ABAO abre el año con “Werther”, de Jules Massent
Celso Albelo, Annalisa Stroppa, Lucía Iglesias y Àngel Òdena protagonizan las cuatro representaciones (17, 20, 23 y 26 de enero, Euskalduna) de la ópera cumbre del romanticismo francés.