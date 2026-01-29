Bruce Springsteen lanza una canción contra la violencia desplegada por el ICE en Mineápolis

El músico estadounidense Bruce Springsteen ha publicado una nueva canción, “Streets of Minneapolis”, para responder a la muerte de dos vecinos de los vecinos de Mineápolis Alex Pretti y Renee Good a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.

“Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la publico hoy en respuesta al terrorismo de Estado que asola la ciudad de Minneapolis. Está dedicada a la gente de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good”, ha explicado este miércoles Springsteen.

La canción sigue en la estela de los comentarios públicos que Springsteen ha hecho sobre las protestas en Mineápolis, como cuando en el festival Light of Day en Nueva Jersey, dedicó su interpretación de "The Promised Land" a la primera víctima mortal y madre de tres hijos y apoyó la postura del alcalde de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) debe abandonar la ciudad.