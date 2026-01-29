Erantzuna
Bruce Springsteenek ICE Minneapolisen zabaltzen ari den indarkeriaren kontrako abestia argitaratu du

“Streets of Minneapolis” bi egunean idatzi eta grabatu du New Jerseyko musikariak, “hiria suntsitzen ari den Estatu izuaren” aurrean, eta “gure bizilagun etorkin errugabeei eta Alex Pretti eta Renee Good zirenei”, AEBko Immigrazio Kontrolerako eta Aduanetarako Zerbitzuaren esku hildako herritarrei, eskaini die.

Bruce Springsteen, iaz Anoetan. Argazkia: Europa Press. 

EITB

Azken eguneratzea

Bruce Springsteen estatubatuar musikariak “Streets of Minneapolis” kantua argitaratu du, AEBko Immigrazio Kontrolerako eta Aduanetarako Zerbitzuko agenteek Alex Pretti eta Renee Good Minneapoliseko herritarrak tiroz hil eta gero.

“Kantu hau larunbatean idatzi, atzo grabatu eta gaur argitaratu dut “Minneapolis hiria suntsitzen ari den Estatu izuaren aurreko erantzun gisara. Minneapoliseko jendeari eskainita dago, gure bizilagun etorkin errugabeei eta Alex Pretti eta Renee Good zirenen oroimenez”, azaldu du Springsteenek asteazkenean.

Springsteen aurretik ere agertu da kezkatuta Minneapoliseko gatazkaren inguruan; Light of Day New Jerseyko jaialdian, ICEren eskuetan hildako lehen herritarrari eskaini zion "The Promised Land" eta hiriko alkatea babestu zuen, ICE hiritik atera behar zela esan eta gero. 

Ameriketako Estatu Batuak Musika

Zure interesekoa izan daiteke

Zea Mays, estudioan
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zea Mays disko berria grabatzen hasi da, Ingalaterran

Errekaldeko taldeak hainbat kantu landu ditu Dave Izumi ekoizlearekin batera, eta grabazioa datozen hilabeteetan osatuko du, hainbat estudiotan, urte amaieran disko berri bat argitaratzeko helburuarekin. Laukoteak Dave Izumi ekoizlearekin (Billy Bragg, Natalie Imbruglia, James Bay...) lan egin du grabazioaren lehen fase honetan. Taldeak aurreratu duenez, lan berriak "etapa berri bat markatuko du taldearen ibilbidean, 30 urteko ibilbidera hurbiltzen ari baita". 

gontzal mendibil
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gontzal Mendibil: “Ekitea gustatzen zait, eustea baino gehiago”

Zeanuriko musikariak mende erdiko ibilbide musikala ospatuko du asteazkenean, urtarrilak 21, Arriaga Bilboko antzokian. Kantu zerrendan, ez dute huts egingo “Bagare”, “Herria maitatzeko” “Kapitalismoak” eta “Merezi ote”ren mailako kantu historikoek, eta abesti berriagoak ere entzungo dira. Aurrerago jarraipena izango duen formatu honetan (kontzertu gehiago egongo dira), zortzi musikari, bi korista, Beti Jai Alai dantza taldea eta Easo abesbatza izango ditu lagun Mendibilek.  Emanaldiaren atarian, entsegu betean harrapatu eta berarekin hitz egin dugu, honetaz eta hartaz.

