Kiliki, Ezezez, Maruxak, Merina Gris y Naxker se unen al festival Oihu Bat Palestinara

Este 19 de marzo, el espacio Landako de Durango acogerá el festival solidario Oihu Bat Palestinara, al que se han sumado, además, de los grupos y artistas ya anunciados, Ahmed & Nur, EZEZEZ, Kiliki, Maruxak, Mursego, Naxker, Nize y Silitia.

Además de a la música, el festival abrirá una ventana a bertsolaris y humoristas, ya que participarán las y los bertsolaris Maialen Lujanbio, Amets Arzallus, Txaber Altube y Nerea Ibarzabal, y los monologuistas Antton Telleria y Asier K. Además, el colectivo Nabiga desplegará sobre el escenario el espectáculo “Nondik abiatu inora”.

El festival se materializará gracias a la colaboración entre la asociación Palestinarekin Elkartasuna y diferentes músicas y músicos vascos, y aspira a que “nuestra música sirva para difundir el mensaje de resistencia palestina en estos momentos en los que se trata de silenciar”.

Hasta ahora, las entradas estaban a la venta en bares de toda Euskal Herria, pero a partir de ahora se pueden comprar a través de Internet.