19 de marzo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Kiliki, Ezezez, Maruxak, Merina Gris y Naxker se unen al festival Oihu Bat Palestinara

El festival solidario con Palestina, que se desarrollará el 19 de marzo en Durango, da por cerrado su cartel y pone a la venta entradas on line desde este miércoles.
Naxkerren "Elizondo" kantaren bideoa
Naxker es uno de los grupos que se suma al festival
author image

EITB

Última actualización

Este 19 de marzo, el espacio Landako de Durango acogerá el festival solidario Oihu Bat Palestinara, al que se han sumado, además, de los grupos y artistas ya anunciados, Ahmed & Nur, EZEZEZ, Kiliki, Maruxak, Mursego, Naxker, Nize y Silitia.

Además de a la música, el festival abrirá una ventana a bertsolaris y humoristas, ya que participarán las y los bertsolaris Maialen Lujanbio, Amets Arzallus, Txaber Altube y Nerea Ibarzabal, y los monologuistas Antton Telleria y Asier K. Además, el colectivo Nabiga desplegará sobre el escenario el espectáculo “Nondik abiatu inora”.

El festival se materializará gracias a la colaboración entre la asociación Palestinarekin Elkartasuna y diferentes músicas y músicos vascos, y aspira a que “nuestra música sirva para difundir el mensaje de resistencia palestina en estos momentos en los que se trata de silenciar”.

Hasta ahora, las entradas estaban a la venta en bares de toda Euskal Herria, pero a partir de ahora se pueden comprar a través de Internet

Cartel de Oihu Bat Palestinara
Durango gritará por Palestina el 21 de marzo
Conciertos Festivales de música Música

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X