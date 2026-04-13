El último sondeo del Gobierno Vasco sobre intención de voto para el Parlamento Vasco dibuja un escenario de máxima igualdad entre EAJ-PNV y EH Bildu. Los jeltzales obtendrían 28 escaños frente a los 27 de EH Bildu, con una diferencia mínima que deja abierta la disputa por la primera posición. En términos de voto estimado, el PNV alcanzaría el 35,3% frente al 32,2% de la coalición soberanista.

En tercer lugar se situaría el PSE-EE con 12 representantes y el 14,3% del voto, consolidándose como fuerza clave para posibles mayorías. El PP obtendría 7 escaños (8,7%) y Vox entraría en la Cámara con 1 parlamentario (2,9%). Ninguna de las otras formaciones (Sumar y Elkarrekin Podemos) lograría representación, al quedarse por debajo del umbral necesario en los tres territorios.

La mayoría absoluta, situada en 38 escaños, quedaría lejos para cualquier partido, lo que anticipa un escenario de pactos tras las elecciones. La suma de PNV y PSE-EE alcanzaría los 40 escaños, superando ese umbral, mientras que un eventual acuerdo entre EH Bildu y los socialistas también quedaría en el entorno de la mayoría.

Por territorios históricos, el reparto refleja dinámicas diferenciadas. En Araba, EAJ-PNV pasaría a ser primera fuerza tras ganar un escaño a costa de Sumar, en un escenario de empate técnico con EH Bildu. Ambas formaciones obtendrían 8 escaños, con una diferencia de apenas una décima en porcentaje de voto, lo que refleja la extrema igualdad. PSE-EE y PP lograrían 4 representantes cada uno y Vox 1.

En Bizkaia, el PNV reforzaría su hegemonía con 11 escaños, frente a los 8 de EH Bildu, 4 del PSE-EE y 2 del PP. En Gipuzkoa, en cambio, EH Bildu sería la primera fuerza con 11 parlamentarios, por delante del PNV (9), el PSE-EE (4) y el PP (1).

La abstención se situaría en torno al 40% en los tres territorios históricos, con cifras muy similares: 40,6% en Araba, 40,5% en Bizkaia y 41,5% en Gipuzkoa. Además, el estudio refleja un elevado porcentaje de indecisos, con más de un 20% de personas que no saben a quién votar en algunos territorios, lo que introduce un importante margen de incertidumbre.

El informe se basa en 3.030 entrevistas realizadas entre el 23 y el 26 de marzo mediante cuestionario estructurado. Los datos han sido ponderados teniendo en cuenta variables como el recuerdo de voto en 2024, el conocimiento de euskera y la distribución poblacional. El margen de error es de ±1,8% para el conjunto de Euskadi, con un nivel de confianza del 95,5%.

En comparación con el reparto actual del Parlamento Vasco, el sondeo apunta a un claro estrechamiento entre las dos principales fuerzas. EH Bildu pierde la primera posición en Araba en favor del PNV, mientras que a nivel global ambas formaciones quedan separadas por un solo escaño, lo que anticipa un escenario muy abierto tras las elecciones.