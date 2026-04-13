EUSKO JAURLARITZAREN BOTO-AURREIKUSPENA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EAJk lehen indarra izaten jarraitzen du Euskadin, EH Bildurekiko eserleku bateko koska duela

Araban, jeltzaleek eta EH Bilduk zortzina eserleku eskuratuko lituzkete, berdindurik, baina EAJ lehen indarra izango litzateke hamarren batengatik, Sumarri eserleku bat irabazita.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak Eusko Legebiltzarrerako boto-asmoari buruz egindako azken galdeketak EAJ eta EH Bildu pare-parean dabilela islatzen du. Jeltzaleek 28 eserleku lortuko lituzkete, eta EH Bilduk, berriz, 27, lehen posturako lehia zabalik dagoelarik.

Hirugarren postuan PSE-EE legoke, 12 ordezkarirekin eta botoen % 14,3rekin. Gehiengoak lortzeko giltzarri izaten jarraituko luke. PPk 7 eserleku lortuko lituzke (% 8,7) eta Voxek Ganberan jarraituko luke, legebiltzarkide batekin (% 2,9).

Gehiengo absolutua (38 eserleku) urrun geratuko litzaieke alderdi guztiei, eta, ondorioz, akordioak egin beharko lirateke hauteskundeen ostean. EAJk eta PSE-EEk, batuta, 40 eserleku lortuko lituzkete, muga hori gaindituta. EH Bilduk eta PSE-EEk, elkarrekin, antzeko batuketa lortuko lukete.

Hala ere, dinamika aldatu egiten da luarraldearen arabera. Araban, EAJ izango litzateke lehen indarra, Sumarren kontura eserleku bat irabazita, eta EH Bildurekin berdinketa teknikoan. Bi alderdiek zortzina eserleku lortuko lituzkete, hamarren bateko aldearekin. PSE-EEk eta PPk launa ordezkari lortuko lituzkete, eta Voxek, 1.

Bizkaian, EAJk 11 eserleku lortuko lituzke; EH Bilduk, 8; PSE-EEk, 4, eta PPk, 2. Gipuzkoan, aldiz, EH Bildu izango litzateke lehen indarra, 11 legebiltzarkiderekin, EAJren (9), PSE-EEren (4) eta PPren (1) aurretik.

Abstentzioa % 40 ingurukoa izango litzateke hiru lurralde historikoetan, antzeko kopuruekin: % 40,6, Araban; % 40,5, Bizkaian; eta % 41,5, Gipuzkoan. Gainera, azterlanak zalantzan daudenen portzentaia handia erakusten du: botoa nori eman ez dakitenak % 20 baino gehiago dira lurralde batzuetan, eta horrek ziurgabetasun-tarte handia sortzen du.

Txostena martxoaren 23tik 26ra egituratutako galdesorten bidez egindako 3.030 elkarrizketetan oinarritzen da. Datuak haztatzeko, honako aldagai hauek hartu dira kontuan: 2024n nori eman zioten botoa, euskararen ezagutza eta biztanleriaren banaketa. Errore-marjina ± % 1,8koa da Euskadi osoan, % 95,5eko fidagarritasun-mailarekin.

Eusko Legebiltzarraren egungo banaketarekin alderatuta, galdeketaren arabera, bi indar nagusien arteko lehia are gehiago estutu da. EH Bilduk lehen postua galdu du Araban, EAJren mesedetan, eta, oro har, bi alderdiak eserleku bakar batez bananduta geratu dira.

Eusko Jaurlaritza Hauteskunde inkestak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X