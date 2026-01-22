Durango gritará por Palestina el 21 de marzo
El colectivo Palestinarekin Elkartasuna y diferentes músicas y músicos vascos han presentado esta mañana en Bilbao el festival solidario Oihu bat Palestinara, que se celebrará el 21 de marzo en el espacio Landako de Durango. El objetivo del encuentro será “traer a primera línea la situación que vive Palestina, apoyar a la resistencia palestina y hacer frente a la represión que está sufriendo el movimiento de solidaridad con Palestina en Euskal Herria”, según han detallado las y los convocantes.
Así, ese día actuarán en Durango Anari, Belako, Bengo, Borla, Chulería, Joder!, Dena, Eire, La Furia, Gailu, Hofe, Ibil Bedi, J Martina, Ke Lepo, Lukiek, Malakias, Odei, Olatz Salvador y Mateo Zikuta, además de bertsolaris, dantzaris y monologuistas. La organización ha explicado que en las próximas semanas se sumarán más nombres al cartel.
Las entradas se pondrán a la venta la próxima semana, en formato físico y con dos precios: 15 euros y 25 euros, para quien quiera o pueda aportar más. Asimismo, quien no pueda acudir podrá hacer su aportación.
