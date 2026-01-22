21 de marzo
Durango gritará por Palestina el 21 de marzo

Anari, Belako, Borla, Eire, Hofe, Ibil Bedi, J Martina, Odei, Olatz Salvador y más artistas por anunciar participarán en un concierto solidario en Landako Gunea. Las entradas saldrán a la venta la semana que viene.
Oihu Bat Palestinara jaialdiaren antolatzaileen agerraldia.
Comparecencia de la organización del festival

Última actualización

El colectivo Palestinarekin Elkartasuna y diferentes músicas y músicos vascos han presentado esta mañana en Bilbao el festival solidario Oihu bat Palestinara, que se celebrará el 21 de marzo en el espacio Landako de Durango. El objetivo del encuentro será “traer a primera línea la situación que vive Palestina, apoyar a la resistencia palestina y hacer frente a la represión que está sufriendo el movimiento de solidaridad con Palestina en Euskal Herria”, según han detallado las y los convocantes.

Así, ese día actuarán en Durango Anari, Belako, Bengo, Borla, Chulería, Joder!, Dena, Eire, La Furia, Gailu, Hofe, Ibil Bedi, J Martina, Ke Lepo, Lukiek, Malakias, Odei, Olatz Salvador y Mateo Zikuta, además de bertsolaris, dantzaris y monologuistas. La organización ha explicado que en las próximas semanas se sumarán más nombres al cartel.

Oihu Bat Palestinara jaialdiaren kartela

Las entradas se pondrán a la venta la próxima semana, en formato físico y con dos precios: 15 euros y 25 euros, para quien quiera o pueda aportar más. Asimismo, quien no pueda acudir podrá hacer su aportación.

Euskal Herriko Orkestra Barrokoaren entsegu irekia Galdakaon.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ya está en marcha la Euskal Herriko Orkestra Barrokoa

El grupo está formado por intérpretes, tanto de Euskal Herria como de otros territorios, y jóvenes que se están formando en la interpretación de música barroca. Los días 26 de febrero en el teatro Arriaga (Bilbao) y 28 de febrero en el Kursaal (San Sebastián) presentarán el espectáculo "Masquarade".  Dirigidos por Enrike Solinis, han realizado un ensayo abierto en la casa de cultura Torrezabal de Galdakao.  

gontzal mendibil
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Gontzal Mendibil: “Prefiero emprender que resistir”

El músico de Zeanuri celebra medio siglo de carrera musical este miércoles, 21 de enero, en el teatro Arriaga de Bilbao. No faltarán en el repertorio piezas históricas como “Bagare”, “Herria maitatzeko” “Kapitalismoak” o “Merezi ote”, y también se podrá disfrutar de composiciones más actuales.  En este formato, que tendrá continuidad después de este estreno, Mendibil compartirá escenario con ocho músicos, dos coristas, el grupo de danzas Beti Jai Alai y el coro Easo.  Hablamos con él en pleno ensayo para el concierto. 

azken kontzertua Donostiako Victoria Eugenia antzokian. último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Errobi se despide con su último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián

La histórica banda labortana encabezada por Anje Duhalde y Mixel Ducau ha ofrecido en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián a su último directo. Errobi se convirtió en el grupo pionero del rock progresivo vasco en los años 70. El año pasado comenzaron una gira de despedida por el 50 aniversario que tuvo una gran acogida en varios pueblos de Euskal Herria. Este martes, 30 de diciembre, han finalizado ese exitoso recorrido con un concierto que ha agotado todas las entradas.
