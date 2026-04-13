El TSJPV avala el sistema de aparcamiento de Lekeitio, pero acota la zona verde solo a residentes

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo planteado contra la decisión del Ayuntamiento de Lekeitio de limitar el aparcamiento en el centro de esta localidad durante el verano a los no residentes.

La sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV ha anulado los preceptos de la ordenanza de estacionamiento en que se plasma el diferente régimen de acceso a la zona verde entre residentes de municipios próximos a Lekeitio (Munitibar, Aulestia, Gizaburuaga, Amoroto, Mendexa, Ispaster eta Ea) y residentes de otros municipios, que considera "discriminatorio".

El recurso fue presentado por dos mujeres, vecinas de Bilbao, que tienen una segunda residencia el Lekeitio, un municipio que triplica su población en verano.

Aunque reconoce el derecho del Ayuntamiento a regular el aparcamiento, el TSJPV entiende que la ordenanza municipal no respeta el principio de igualdad, por la diferencia de trato a los vecinos de las localidades cercanas, que sí pueden aparcar en el centro, en relación con los que ocupan sus segundas viviendas durante el verano.

El Ayuntamiento contento porque le han dado la razón

En una nota, el Ayuntamiento de Lekeitio se ha mostrado contento porque el próximo verano no habrá cambios en el sistema de aparcamiento establecido en la localidad hace dos años.

"El TSJPV ha desestimado los recursos presentados contra el sistema de aparcamiento, aunque ha justado el artículo 8, lo que supondrá que las personas de localidades cercanas que hasta ahora podían aparcar en la zona verde ya no podrán hacerlo. Es una gran pérdida para Lekeitio y una mala noticia para las personas que durante todo el año hacen sus compras en el municipio", han descatado.

También han añadido wue mañana, martes, se abrirá el plazo para solicitar la pegatina en la oficina de Turismo.