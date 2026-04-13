Lekeitio
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Auzitegiak oniritzia eman dio Lekeitioko aparkaleku sistemari, baina herrigunea soilik egoiliarrentzat utzita

Udalak ezarritako aparkaleku sistema egokitzat jo du, beraz, EAEko Auzitegi Nagusiak, nahiz eta ebatzi duen puntu batean orain arteko araua "diskriminatzailea" zela, Munitibarko, Aulestiako, Gizaburuagako, Amorotoko, Mendexako, Ispasterko eta Eako bizilagunek bazutelako herrigunean aparkatzeko aukera; gainerako ez-egoilarrek ez bezala. 

author image

EITB

Azken eguneratzea

EAEko Auzitegi Nagusiak egokitzat jo du Udalak Lekeition duela bi urte ezarritako aparkaleku sistema, nahiz eta eremu berdean aparkatzeko baldintzak aldatu dituen. Izan ere, aurrerantzean egoiliarrek soilik izango dute, udan, herrigunean aparkatzeko aukera. Alegia, inguruko udalerrietako bizilagunek ezingo dute gune berdean aparkatu.

Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi duenez, orain arteko araua "diskriminatzailea" zen, Munitibarko, Aulestiako, Gizaburuagako, Amorotoko, Mendexako, Ispasterko eta Eako bizilagunek bazutelako herrigunean aparkatzeko aukera; gainerako ez-egoilarrek ez bezala.  

Aparkaleku sistemaren aferak soka luzea ekarri du 2024tik (onartu zenetik). Horren aurka, errekurtsoa aurkeztu zuten uda Lekeition igarotzen duten bi emakumek, Bilboko bizilagunak biak. Auzitegi Nagusiak, baina, ez du errekurtso hori erabat onartu.

Ordea, Udalak aparkalekua arautzeko duen eskubidea onartu du Auzitegiak, udal ordenantzak berdintasun printzipioa errespetatzen ez duela uste duen arren, "inguruko herrietako bizilagunei tratu desberdina eman dielako". 

Udala, pozik arrazoia eman diotelako

Lekeitioko Udala pozik agertu da datorren udan ere orain arteko aparkaleku sistemak indarrean jarraituko duelako.

"Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak atzera bota ditu aparkatzeko sistemaren aurka aurkeztutako errekurtsoak, 8. artikulua zuzendu badu ere. Horrek esan nahi du orain arte gune berdean aparkatu zezaketen inguruko herrietako bizilagunek ez dutela aurrerantzean horretarako aukerarik izango. Galera handia da Lekeitiorentzat, eta albiste txarra urte osoan erosketak herrian egiten dituztenentzat", esan du.

Bihar, asteartea, Turismo bulegoan egoiliarren pegatina eskatzeko epea irekiko dela ere gogorarazi du Udalak.

Lekeitio Uda EAEko Justizia Auzitegi Nagusia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
