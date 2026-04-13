La mayoría de Magyar rompe el eje de Orbán y reconfigura la guerra de Ucrania

La victoria de Péter Magyar con una mayoría de dos tercios en el Parlamento húngaro no es solo un relevo político: es un terremoto estratégico en Europa. Tras dieciséis años de poder casi ininterrumpido de Viktor Orbán, Hungría pasa de ser un actor disruptivo dentro de la Unión Europea a aspirar a convertirse en un socio alineado con Bruselas.

El mensaje de Magyar en la noche electoral fue claro y simbólico: Hungría vuelve al núcleo europeo. Su promesa de que “el lugar” del país está en la UE marca una ruptura directa con la ambigüedad estratégica de su predecesor, que durante años jugó a dos bandas entre Bruselas y Moscú.

En el plano europeo, el cambio tiene consecuencias inmediatas. La salida de Orbán elimina uno de los principales vetos que bloqueaban decisiones clave en el Consejo Europeo, especialmente en materia de sanciones a Rusia y apoyo financiero a Ucrania. La UE gana así capacidad de acción en un momento de máxima presión geopolítica.

Uno de los primeros efectos previsibles será el desbloqueo del paquete de ayuda de 90.000 millones de euros a Kiev. Hasta ahora, Budapest había frenado la iniciativa, condicionándola a sus propios intereses energéticos. Con Magyar, ese obstáculo desaparece, reforzando la posición europea frente a Rusia.

También se abre una nueva etapa en la política energética comunitaria. Durante años, Hungría fue un nodo clave para la entrada de hidrocarburos rusos en Europa, apoyándose en infraestructuras como TurkStream o el oleoducto Druzhba. El giro político podría acelerar la diversificación energética y reducir la influencia de Moscú en la región.

Sin embargo, Bruselas afronta ahora su propio dilema: si premiar el cambio político desbloqueando los más de 17.000 millones de euros congelados a Hungría o mantener la presión hasta que las reformas del Estado de derecho sean una realidad. La decisión será clave para la estabilidad del nuevo Gobierno.