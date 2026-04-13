HUNGRÍA
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La mayoría de Magyar rompe el eje de Orbán y reconfigura la guerra de Ucrania

El nuevo primer ministro logra más de dos tercios del Parlamento y promete reintegrar plenamente a Budapest en la UE, en un movimiento con efectos inmediatos en Bruselas, Moscú y Kiev.
DEBRECEN (Hungary), 11/04/2026.- President of the opposition Tisza Party Peter Magyar addresses his supporters during the party’s campaign closing event in Debrecen, Hungary, 11 April 2026. (Elecciones, Hungría) EFE/EPA/TIBOR ILLYES HUNGARY OUT
Magyar en un acto electoral. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Magyarren gehiengoak Orbanen ardatza hautsi eta Ukrainako gerra suspertu du
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EITB

Última actualización

La victoria de Péter Magyar con una mayoría de dos tercios en el Parlamento húngaro no es solo un relevo político: es un terremoto estratégico en Europa. Tras dieciséis años de poder casi ininterrumpido de Viktor Orbán, Hungría pasa de ser un actor disruptivo dentro de la Unión Europea a aspirar a convertirse en un socio alineado con Bruselas.

El mensaje de Magyar en la noche electoral fue claro y simbólico: Hungría vuelve al núcleo europeo. Su promesa de que “el lugar” del país está en la UE marca una ruptura directa con la ambigüedad estratégica de su predecesor, que durante años jugó a dos bandas entre Bruselas y Moscú.

En el plano europeo, el cambio tiene consecuencias inmediatas. La salida de Orbán elimina uno de los principales vetos que bloqueaban decisiones clave en el Consejo Europeo, especialmente en materia de sanciones a Rusia y apoyo financiero a Ucrania. La UE gana así capacidad de acción en un momento de máxima presión geopolítica.

Uno de los primeros efectos previsibles será el desbloqueo del paquete de ayuda de 90.000 millones de euros a Kiev. Hasta ahora, Budapest había frenado la iniciativa, condicionándola a sus propios intereses energéticos. Con Magyar, ese obstáculo desaparece, reforzando la posición europea frente a Rusia.

También se abre una nueva etapa en la política energética comunitaria. Durante años, Hungría fue un nodo clave para la entrada de hidrocarburos rusos en Europa, apoyándose en infraestructuras como TurkStream o el oleoducto Druzhba. El giro político podría acelerar la diversificación energética y reducir la influencia de Moscú en la región.

Sin embargo, Bruselas afronta ahora su propio dilema: si premiar el cambio político desbloqueando los más de 17.000 millones de euros congelados a Hungría o mantener la presión hasta que las reformas del Estado de derecho sean una realidad. La decisión será clave para la estabilidad del nuevo Gobierno.

Guerra entre Rusia y Ucrania

En paralelo, el impacto sobre la guerra entre Rusia y Ucrania es inmediato. Para Vladimir Putin, la caída de Orbán supone la pérdida de su aliado más fiable dentro de la UE, un socio que durante años ayudó a suavizar sanciones y a introducir fisuras en la unidad europea.

Para Volodímir Zelenski, en cambio, el resultado es una victoria estratégica. Kiev llevaba meses pendiente de las elecciones húngaras, consciente de que un cambio de Gobierno desbloquearía financiación clave y reduciría las tensiones bilaterales, agravadas por disputas energéticas y episodios diplomáticos recientes.

El conflicto energético, en el centro de la relación entre Budapest, Moscú y Kiev, también podría reconducirse. Magyar ha prometido resolver disputas con países vecinos, lo que abre la puerta a acuerdos sobre infraestructuras críticas como el oleoducto Druzhba, cuya interrupción fue uno de los detonantes de la crisis reciente.

Referente del populismo ultraderechista

A nivel global, el cambio en Hungría tiene una dimensión ideológica. Orbán era un referente del populismo conservador internacional, admirado por líderes y movimientos en Europa y América. Su salida del poder debilita esa red de influencia y envía una señal sobre los límites de ese modelo dentro de la UE.

Más allá de lo económico, la victoria debilita el bloque populista europeo. Orbán se había convertido en un referente ideológico para figuras como Marine Le Pen, Santiago Abascal o Herbert Kickl. Su derrota rompe uno de los pilares simbólicos de ese movimiento y refuerza, al menos temporalmente, el eje proeuropeo.

Política interna

En el frente interno, la supermayoría de Magyar transforma completamente el escenario político. A diferencia de lo que se preveía antes de las elecciones, el nuevo primer ministro dispone ahora de los votos necesarios para reformar la Constitución y desmontar el sistema institucional construido por Orbán.

Ese poder abre la puerta a cambios profundos en la justicia, los medios y la administración, aunque no sin resistencia. Gran parte del aparato estatal sigue en manos de figuras leales al antiguo Gobierno, lo que anticipa una transición compleja.

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