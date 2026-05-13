Tras varios días de rumores y especulaciones sobre el futuro de la nueva gira de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero ha decidido pronunciarse públicamente para aclarar la situación y frenar las informaciones que apuntaban a una posible cancelación de los conciertos previstos.

La polémica surgió después de las actuaciones que la banda ofreció los días 9 y 10 de mayo en Bilbao, las primeras fechas de la gira 'Tantas cosas que contar'. Aunque el regreso del grupo a los escenarios despertó una enorme expectación entre sus seguidores, las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios centrados en el estado vocal de la artista y en su desempeño durante los conciertos.

"¿Cómo?...NO. Hemos vuelto, hemos vuelto de verdad."

Ante el creciente revuelo mediático, la cantante ha publicado este miércoles un extenso comunicado en sus redes sociales en el que explica cómo vivió los días posteriores a los conciertos y cuál fue realmente su estado anímico tras el esperado regreso.

Amaia ha relatado que, antes de subirse al escenario en Bilbao, ya había decidido reservarse unos días de descanso absoluto una vez terminados los conciertos.

Sin embargo, el momento que más le sorprendió llegó cuando un amigo íntimo le llamó preocupado para preguntarle si pensaba abandonar la gira. La cantante ha confesado que reaccionó con incredulidad y entre risas al escuchar aquel rumor, dejando claro que en ningún momento ha contemplado cancelar el tour ni apartarse del proyecto.

"Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible"

En su mensaje, Amaia ha criticado además el “ruido” generado en redes sociales y determinados comentarios negativos surgidos tras los conciertos. Según ha expresado, haber atravesado “momentos complicados" le ha permitido convertirse “en una persona mucho más resistente frente a las críticas y la presión mediática”.

Lejos de mostrarse afectada por la polémica, la cantante se ha mostrado orgullosa de la respuesta del público en Bilbao y emocionada por el recibimiento que tuvo la banda en su vuelta a los escenarios. La cantante ha finalizado el mensaje anunciando que continuará con sus planes de descanso durante unos días antes de retomar la gira y ha enviado un mensaje directo al público madrileño, mostrando la ilusión tanto suya como de la banda por los próximos conciertos.