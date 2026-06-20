El plantón más famoso del rock en Bilbao: cuando los Rolling Stones cancelaron en San Mamés
El estadio estaba listo para una noche histórica, una llamada de última hora confirmó la cancelación definitiva el mismo día del concierto. Regresaron cinco años después, en 2003, y esta vez sí lograron llenar San Mamés y saldar su deuda con los aficionados.
Te puede interesar
Zetak transforma San Mamés en un alegato de resistencia, memoria e imaginación
A través de una distopía futurista ambientada en 2084, Zetak fusionó anoche en San Mamés música, teatro, audiovisuales y performance en un espectáculo de gran carga visual y simbólica. Uno de los momentos más emotivos de la velada llegó cuando José Ángel Iribar e Inaxio Kortabarria recorrieron la pasarela principal del estadio portando la ikurriña y la bandera de Navarra, en recuerdo del acto histórico protagonizado en Atotxa en 1976.
Zetak anuncia un nuevo espectáculo para enero de 2027 y pone las entradas a la venta este domingo
Pello Reparaz ha desvelado la sorpresa al término de la primera jornada de Mitoaroa III. El nuevo proyecto se llamará "Km0" y llegará en enero del próximo año. El segundo concierto será ofrecido en directo hoy por ETB2 y ETBOn.
'Mitoaroa III', gran expectación entre el público
Miles de personas se han acercado a San Mamés para disfrutar del espectáculo de Zetak. Un total de 80 000 personas disfrutarán de la experiencia 'Mitoaroa III'.
La Euskadiko Orkestra iniciará temporada con Mahler y homenajeará a Aita Donostia
La orquesta recuperará en la temporada 2026/2027, en la que habrá diez programas, obras de los compositores vascos Aita Donostia, Sanjuan, Ozaita, Sorozabal y Guridi.
The Hives, Corrosion of Conformity e Imelda May encienden Mendizabala
Anoche prendió la llama del rock en Vitoria-Gasteiz, en el recinto de Mendizabala. El Azkena Rock Festival tiene por delante aún dos noches con Alice Cooper, Social Distortion, Jason Isbell, Circle Jerks, Evaristo, Discharge, Superchunk...
Pello Reparaz: "La coyuntura geopolítica que vivimos últimamente me ha motivado a hacer Mitoaroa III"
El jefe de internacional de ETB, Mikel Reparaz, ha abandonado sus temas habituales para entrevistar a su primo Pello Reparaz en vísperas del espectáculo Mitoaroa III de Zetak. Le ha contado algunas pinceladas del espectáculo de San Mamés y han tratado otros muchos temas, tocando también el ámbito personal.
Guía práctica para 'Mitoaroa III': horarios, entradas, cómo pagar y qué se puede llevar
El estadio de San Mamés acogerá el viernes y el sábado el espectáculo de Zetak. Antes de asistir, hemos recopilado información de interés para quienes vayan a acudir.
Pello Reparaz: "La verdad es que hay mucha tensión"
A las puertas de Mitoaroa III, el periodista Mikel Reparaz ha entrevistado a Pello Reparaz, para una charla que se emitirá este jueves, 18 de junio, en ETB1 (21:45 horas) y ETB2 (23:15 horas). El músico admite que en los preparativos del espectáculo están soportando un nivel de presión que quizás paguen los próximos meses.
'Mitoaroa', de la A a la Z
Zetak cerrará la trilogía Mitoaroa el viernes y el sábado ante 80 000 personas, en una doble cita en San Mamés. Repasamos el camino que ha llevado al grupo navarro hasta el estadio bilbaíno.