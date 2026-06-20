El plantón más famoso del rock en Bilbao: cuando los Rolling Stones cancelaron en San Mamés

A través de una distopía futurista ambientada en 2084, Zetak fusionó anoche en San Mamés música, teatro, audiovisuales y performance en un espectáculo de gran carga visual y simbólica. Uno de los momentos más emotivos de la velada llegó cuando José Ángel Iribar e Inaxio Kortabarria recorrieron la pasarela principal del estadio portando la ikurriña y la bandera de Navarra, en recuerdo del acto histórico protagonizado en Atotxa en 1976.