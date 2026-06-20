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El plantón más famoso del rock en Bilbao: cuando los Rolling Stones cancelaron en San Mamés

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(Foto de ARCHIVO) 25 June 2022, United Kingdom, London: English musicians Ronnie Woods, Mick Jagger and Keith Richards of English rock band "The Rolling Stones" perform during the British Summer Time festival at Hyde Park in London. Photo: Ian West/PA Wire/dpa 25/6/2022 ONLY FOR USE IN SPAIN
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El estadio estaba listo para una noche histórica, una llamada de última hora confirmó la cancelación definitiva el mismo día del concierto. Regresaron cinco años después, en 2003, y esta vez sí lograron llenar San Mamés y saldar su deuda con los aficionados.

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