MUSIKA
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Rock talde ospetsuenetako bat Bilbon: Rolling Stones taldeak San Mameseko kontzertua bertan behera utzi zuen

Iragarkia
(Foto de ARCHIVO) 25 June 2022, United Kingdom, London: English musicians Ronnie Woods, Mick Jagger and Keith Richards of English rock band "The Rolling Stones" perform during the British Summer Time festival at Hyde Park in London. Photo: Ian West/PA Wire/dpa 25/6/2022 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

San Mames gau historiko baterako prest zegoen, baina kontzertuaren egun berean azken orduko dei batek bertan behera utzi zuen ikuskizuna. Bost urte geroago itzuli ziren, 2003an, eta oraingoan bai lortu zuten San Mames betetzea. Ikuskizun handia eskaini zuten.

Musika Bizkaia Bilbo

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zetakek erresistentziaren, oroimenaren eta irudimenaren gotorleku bilakatu du San Mames

2084an kokatutako distopia futurista baten bidez, musika, antzerkia, ikus-entzunezkoak eta performancea uztartu zituen bart Zetak taldeak San Mamesen, 40.000 ikusleren aurrean. Une hunkigarrienetakoa Jose Angel Iribarrek eta Inaxio Kortabarriak estadioko pasabide nagusia zeharkatu zutenekoa izan zen, ikurrina eta Nafarroako bandera eskuetan hartuta, 1976ko Atotxako desobedientzia-ekintza gogora ekarriz.

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