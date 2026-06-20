Rock talde ospetsuenetako bat Bilbon: Rolling Stones taldeak San Mameseko kontzertua bertan behera utzi zuen
San Mames gau historiko baterako prest zegoen, baina kontzertuaren egun berean azken orduko dei batek bertan behera utzi zuen ikuskizuna. Bost urte geroago itzuli ziren, 2003an, eta oraingoan bai lortu zuten San Mames betetzea. Ikuskizun handia eskaini zuten.
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Zetakek erresistentziaren, oroimenaren eta irudimenaren gotorleku bilakatu du San Mames
2084an kokatutako distopia futurista baten bidez, musika, antzerkia, ikus-entzunezkoak eta performancea uztartu zituen bart Zetak taldeak San Mamesen, 40.000 ikusleren aurrean. Une hunkigarrienetakoa Jose Angel Iribarrek eta Inaxio Kortabarriak estadioko pasabide nagusia zeharkatu zutenekoa izan zen, ikurrina eta Nafarroako bandera eskuetan hartuta, 1976ko Atotxako desobedientzia-ekintza gogora ekarriz.
Zetakek ikuskizun berri bat iragarri du 2027ko urtarrilerako, eta igandean jarriko dituzte sarrerak salgai
Pello Reparazek ezustekoa eman du "Mitoaroa III"ren lehen kontzertuaren amaieran. Proiektu berriak "Km0" izena izango du, eta urtarrilean iritsiko da. San Mameseko bigarren kontzertua zuzenean emango dute gaur ETB2n eta ETB ONen.
'Mitoaroa III', ikusmin handia ikusleen artean
Milaka lagun hurbildu dira San Mamesera Zetak taldeak prestatu duen ikuskizunaz gozatzeko. Guztira, 80.000 lagunek gozatuko dute “Mitoaroa III” esperientzia bereziaz.
Euskadiko Orkestrak Aita Donostia omenduko du Mahlerrek abiatuko duen denboraldian
Hamar programa izango ditu guztira 2026/2027 denboraldiak, eta orkestrak Aita Donostia, Sanjuan, Ozaita, Sorozabal eta Guridi euskal konpositoreen lanak berreskuratuko ditu.
The Hivesek, Corrosion of Conformityk eta Imelda Mayk Mendizabala piztu dute
Bart, ostegunarekin, rockaren sua piztu da Gasteizen, Mendizabalako eremuan. Azkena Rock jaialdiak aurretik dituen bi gauetan, Alice Cooper, Social Distortion, Jason Isbell, Circle Jerks, Evaristo, Discharge, Superchunk...
Pello Reparaz: "Azken garaiko egoera geopolitikoetatik dator 'Mitoaroa III' egiteko motibazioa"
ETBko Nazioarteko gaien buruak, Mikel Reparazek, bere ohiko gaiak alde batera utzi eta lehengusu Pello Reparazi elkarrizketa egin dio Zetaken Mitoaroa III ikuskizunaren bezperan. San Mameseko ikuskizunaren zertzelada batzuk kontatu dizkio eta bestelako gai ugari jorratu dituzte, alor pertsonala ere ikututa.
Pello Reparaz: "Tentsio handia dago, argi eta garbi"
Mitoaroa III-ren atarian, Mikel Reparaz kazetariak Pello Reparaz elkarrizketatu du. Solasaldia ostegunean, ekainak 18, egongo da ikusgai, ETB1en (21:45ean) eta ETB2n (23:15ean). Musikariak adierazi du "beharbada hurrengo hilabeteetan ordainduko dugun tentsio maila" jasaten ari direla ikuskizuna prestatzeko lanetan.
'Mitoaroa', Atik Zra
Zetak taldeak Mitoaroa trilogia itxiko du ostiral-larunbatetan San Mamesen, 80.000 pertsonaren aurrean. Zetaken eta Mitoaroaren errepasoa egin dugu, burutik burura.
Zetaken 'Mitoaroa III' ikuskizun historikoa, zuzen-zuzenean, larunbatean, San Mamesetik, ETB2n eta ETB ONen
Ostegun honetan, Mikel Reparaz kazetariak Pello Reparazi elkarrizketa zabala egingo dio. Ikusgai izango da ETB1en (21:45ean) eta ETB2n (23:15ean), "Bizi Natura" saioaren ondoren