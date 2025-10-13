16-19 de octubre
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Calixto Bieito lleva su Ricardo III "deforme y maquiavélico" al Arriaga

El teatro Arriaga lleva a su escenario la obra "La maldad de Ricardo III", una obra protagonizada por Joaquín Furriel.
Joaquín Furriel aktorea "La verdadera historia de Ricardo III" antzezlanean.
"La verdadera historia de Ricardo III". Foto: Carlos Furman.
Euskaraz irakurri: Calixto Bieitok bere Rikardo III .a "itxuragabea eta makiavelikoa" eraman du Arriagara

Última actualización

La maldad de Ricardo III, en versión de Calixto Bieito y Adrià Reixach, llega esta semana, de jueves a domingo, al teatro Arriaga de la mano de la compañía argentina Teatro San Martín-Complejo Teatral de Buenos Aires.

La verdadera historia de Ricardo III está protagonizada por Joaquín Furriel, uno de los actores de la serie de 'El refugio atómico', y completan el elenco Luis Ziembrowsky, Ingrid Pelicori, Belén Blanco, María Figueras, Marcos Montes, Luciano Suardi, Iván Moschner, Luis "Luisón" Herrera y Silvina Sabater.

La versión de Calixto Bieito, que también es el director artístico del Arriaga, y Adrià Reixach lleva el clásico de Shakespeare al siglo XXI y "va a la esencia de la maldad, que contamina a todos los personajes", con una puesta en escena con mucho de collage y la influencia de la pintura de Francis Bacon.

Un Ricardo III, "deforme y maquiavélico, tirano y sanguinario, recuerda que el mal modo parte de la vida diaria, que es inherente al ADN humano, que la maldad y la bondad anidan en el corazón del hombre". según el Arriaga.

La obra se estrenó el pasado junio en Buenos Aires. 

Teatro Arriaga Teatro

Más noticias teatro

Cargar más