Calixto Bieito lleva su Ricardo III "deforme y maquiavélico" al Arriaga

La maldad de Ricardo III, en versión de Calixto Bieito y Adrià Reixach, llega esta semana, de jueves a domingo, al teatro Arriaga de la mano de la compañía argentina Teatro San Martín-Complejo Teatral de Buenos Aires.

La verdadera historia de Ricardo III está protagonizada por Joaquín Furriel, uno de los actores de la serie de 'El refugio atómico', y completan el elenco Luis Ziembrowsky, Ingrid Pelicori, Belén Blanco, María Figueras, Marcos Montes, Luciano Suardi, Iván Moschner, Luis "Luisón" Herrera y Silvina Sabater.

La versión de Calixto Bieito, que también es el director artístico del Arriaga, y Adrià Reixach lleva el clásico de Shakespeare al siglo XXI y "va a la esencia de la maldad, que contamina a todos los personajes", con una puesta en escena con mucho de collage y la influencia de la pintura de Francis Bacon.

Un Ricardo III, "deforme y maquiavélico, tirano y sanguinario, recuerda que el mal modo parte de la vida diaria, que es inherente al ADN humano, que la maldad y la bondad anidan en el corazón del hombre". según el Arriaga.

La obra se estrenó el pasado junio en Buenos Aires.